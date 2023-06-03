國道警備車燒成火球車　解送逾期移工突起火「燒到門掉下來」

記者蔡文淵、陳凱力／苗栗報導

國1南下130K頭屋路段，今(3)日下午發生一起火燒車事件，一輛頭份分局的警備車於執行勤務時，因為不明原因突然起火，目前火勢已順利撲滅，至於詳細起火原因交由警方調查中。

▲國1南下頭屋路段今日下午發生火燒車意外。（圖／記者蔡文淵，下同）



警方表示，這輛警備車上午進行押解逾期居留外籍移工勤務，前往苗栗途中行經頭屋路段突然起火。

消防隊員接獲通報趕抵現場，拉出水線灌救，起火的警車已經變成一團火球，不時還傳出破裂聲響，所幸火勢即時獲得控制，沒有人員傷亡。