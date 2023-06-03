　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

電影道具車「吊掛人體模型」　他仔細一看嚇壞！竟然是真屍

▲▼卡車,貨車,貨櫃車。（圖／CFP）

▲英國一名男子陳屍貨櫃車後車廂，一度被誤認為是拍電影的人體模型。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國一輛貨櫃車曾用於恐怖電影拍攝，專門載送布景與道具，但後來被停放在角落，塵封許久。某天，車主再次來到車上，試圖啟動引擎，起初瞥見後車廂還吊掛著「人體模型」，定睛一看才發現，竟然真的是一具男性遺體。

《每日郵報》等外媒報導，一名目擊者曾經代替車主，事先過來初步檢查車況，他當時就發現擋風玻璃被砸碎，車內窗簾遭剪破，並且隱約看見後車廂的人形物體，但以為只是沒帶走的拍攝道具。後來，車主親自抵達，更仔細檢查後，才發現那根本不是「人體模型」。

▲▼英國35歲男子羅伯茨（Ian Roberts）失蹤。（圖／翻攝默西賽德郡警方）

▲羅伯茨失蹤許久，被發現時陳屍在貨櫃車後車廂。（圖／翻攝默西賽德郡警方）

默西賽德郡（Merseyside）警方抵達現場，宣布該男已經死亡，並排除他殺或其他可疑情況。經調查後釐清，死者是35歲的羅伯茨（Ian Roberts），被發現時已經失蹤2個月左右，他在貨櫃車內留下遺書，表明想要結束生命的意圖。

這起案件發生在去年12月，但聽證會於本周才召開。根據法庭文件，家庭醫師證實，羅伯茨因為焦慮和憂鬱數度就診，失蹤時正在接受心理治療，曾因表達輕生念頭而被危機小組聯繫，但後來多次解釋自己只是很沮喪。助理法醫莫菲（Sarah Murphy）也推論此案為自殺，並對死者家屬致上哀悼之意。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。自殺防治諮詢安心專線1925，生命線協談專線1995。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
5億高中男「是快速死亡」　高大成：他被打了這藥
5億高中生檢傷單曝光！　高大成：到底是誰說10樓掉下來
快訊／國家警報又響了！　2縣市升級豪雨
「24萬買121坪地」蓋房！　菲夫妻：謝謝台灣
5億高中生命案　他殺關鍵證據曝
2女一走出店被瘋狂砍殺　女店員目擊「腦海一直浮現畫面」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女賊把2幼子鎖車上！偷完「驚見火燒車」　崩潰棄贓物救兒

澤倫斯基認了：俄烏不停戰　烏克蘭無法加入北約

美日韓防長決定：年內啟動北韓飛彈情報即時共享機制

電影道具車「吊掛人體模型」　他仔細一看嚇壞！竟然是真屍

美防長：有決心維護台海和平　籲中國應與美軍對話

南韓派潛水師打撈北韓火箭殘骸　盼釐清北韓ICBM技術進展

英人瑞奶奶102歲了！元氣滿滿每天玩遊戲　長壽秘訣竟是「美好性愛」

外婆報案！失蹤5歲女童「藏屍家中壁櫥」　年輕媽扯謊：送養了

日情侶檔未婚產女狠滅跡！海邊焚燒「連臍帶女嬰」　臉部碳化

印度近10年重大鐵路事故一覽！　7節車廂墜河釀800死

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實：遺體有多處他殺跡證

紐約地鐵遇2乘客吵架　男淡定吹薩克斯風助興

誤會柵欄固定...直接騎出去　「陷阱突降」後座急下腰躺平

女賊把2幼子鎖車上！偷完「驚見火燒車」　崩潰棄贓物救兒

澤倫斯基認了：俄烏不停戰　烏克蘭無法加入北約

美日韓防長決定：年內啟動北韓飛彈情報即時共享機制

電影道具車「吊掛人體模型」　他仔細一看嚇壞！竟然是真屍

美防長：有決心維護台海和平　籲中國應與美軍對話

南韓派潛水師打撈北韓火箭殘骸　盼釐清北韓ICBM技術進展

英人瑞奶奶102歲了！元氣滿滿每天玩遊戲　長壽秘訣竟是「美好性愛」

外婆報案！失蹤5歲女童「藏屍家中壁櫥」　年輕媽扯謊：送養了

日情侶檔未婚產女狠滅跡！海邊焚燒「連臍帶女嬰」　臉部碳化

印度近10年重大鐵路事故一覽！　7節車廂墜河釀800死

新北蘆洲建商捐贈公益獎學金「8校受益」侯友宜大讚：改變的力量

林立腳部發炎不能上　樂天改派楊晉豪頂替先發

黃明志爆新歌MV：有點太過分！　14名Luxy Girls一字排開震撼畫面曝

女賊把2幼子鎖車上！偷完「驚見火燒車」　崩潰棄贓物救兒

綠營供受害者法律後盾　應曉薇批：利害關係人不要講幹話

桃園環球購物中心停電　台電：地下電纜設備故障...1246戶已復電

1類人面試表現好！錄取後「超大反差」讓她傻了　求職者戰翻

澤倫斯基認了：俄烏不停戰　烏克蘭無法加入北約

國民黨控拒檢討政院性騷申訴　高嘉瑜怒斥「缺德」：扭曲事件經過

10大富人購屋熱區出爐　3縣市意外上榜

讓本喵賞你個貓掌5連擊　顧門狗「問號臉」笑翻網友

國際熱門新聞

印度3列車相撞釀233死　屍體堆疊路邊

體重破百男吃麥當勞「甩肉27公斤」　營養師說話了

梅雨襲日！鐵路淹水停駛　旅客慘睡關西機場

印度3列火車相撞！　120死、超過850人受傷

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

美股收紅701點　那指攀13個月高峰

印度火車事故已50人死亡、500多人傷

瑪娃襲日1人遭沖走！航班延誤星宇發紅包

自己煮粥　一家15人吃完離奇死亡

印度火車對撞死傷攀升！　207死近千人傷

本世紀最慘　印度3列車相撞至少233死

憋不住！少女在超商「就地小便」　閨蜜幫把風　

中美同桌　奧斯汀向李尚福握手致意

印度火車事故原因曝！3輛列車「5分鐘內連環撞」

更多熱門

相關新聞

汐止深夜傳爆炸聲　貨櫃車底盤起火爆胎

汐止深夜傳爆炸聲　貨櫃車底盤起火爆胎

22日晚間23時許，新北市汐止區新台五路一段88號宏碁大樓前驚傳爆炸聲，有民眾PO文到臉書社團反映，警消獲報到場調查，原來是一輛貨櫃車行經該路段輪胎突然爆炸起火，所幸車輛順利煞停無人傷亡，新北消防局救災人員也立即到場撲滅火勢。

禁止！10大NG「惹鬼上身」行為

禁止！10大NG「惹鬼上身」行為

國道遭貨櫃車擦撞　喜美旋轉270度撞護欄

國道遭貨櫃車擦撞　喜美旋轉270度撞護欄

貨櫃車載「解渴神器」勾到...電桿慘斷

貨櫃車載「解渴神器」勾到...電桿慘斷

貨櫃車左轉不減速　機車撞上秒解體

貨櫃車左轉不減速　機車撞上秒解體

關鍵字：

貨櫃車電影道具恐怖片恐怖電影

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

蔡阿嘎拍片「日本難吃5連鎖店」被炎上！網列5點怒了

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

《魷魚遊戲》被揪出「假拍畫面」！工作人員全沒發現

變頻冷氣這麼神？「4點超重要」會讓你哭

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

女棉被悶死老父　兄回家見屍崩潰

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

只有8天！全家突推出「隱藏優惠」

國家警報響了！15縣市豪大雨特報　1地雷雨超猛烈

左左右右國中畢業了！

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

更多

最夯影音

更多
白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方
爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面