機車騎到恍神直直衝！下秒墜2公尺深邊坡　騎士腦出血送醫

▲金門騎士墜邊坡，所幸一名軍人恰巧路過，及時救援。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、陳韻如／金門報導

金門金湖鎮環中路2日下午發生一起事故！一名86歲陳姓老翁騎機車沿環中路往像山寺方向行駛，但卻疑似恍神，直接騎落路旁2公尺深邊坡，被後方一名路過軍人發現後，緊急協助陳男脫困並報警。警消獲報到場，將陳男送醫救治，而其頭部挫傷，且有腦出血，目前仍在醫院觀察中，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

這起案件發生在2日下午1時18分左右，陳男騎車外出，但行經事故路段時，疑似恍神直接往邊坡騎落，恰巧當時一名軍人路過，趕緊上前將陳男拉上路，並將機車抬回路邊後通報119。

警消人員趕抵現場，緊急將陳男送醫救治，而其頭部挫傷、腦出血，目前仍在醫院觀察中。另外，警方也對陳男實施酒測，初步排除酒駕，至於肇事責任警方目前正在查證中。

金湖分局提醒民眾，高齡長者騎乘機車應小心，隨著年齡的增長，人們感官能力會退化，應避免騎（開）車，以免意外導致交通事故發生；另自106年7月1日起，民國31年7月1日(含)以後出生，屆滿75歲或民國31年6月30日(含)前出生有違規記點或吊扣駕照情形的長輩，在收到換照通知單或接到電話通知後，請儘速至監理站辦理換照，只要體檢和認知功能測驗通過就可以換照繼續騎車，因此建議高齡駕駛重新做檢查，確保身體健康和認知能力正常再來騎車，對自己與所有用路人都有保障。