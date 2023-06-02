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抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

名嘴王瑞玲日前公開自己的瘦身成果，她靠著吃冷飯、控制熱量，2個月瘦下20公斤。（示意圖／CTWANT合成、翻攝自王瑞玲IG）

▲名嘴王瑞玲日前公開自己的瘦身成果，她靠著吃冷飯、控制熱量，2個月瘦下20公斤。（示意圖／CTWANT合成、翻攝自王瑞玲IG）

圖、文／CTWANT

夏天除了需要消暑氣，許多人更希望能瘦身展現好身材，而吃「冷食」就可同時一舉兩得，名嘴王瑞玲就靠著吃冷飯、控制熱量，短短2個月就瘦下20公斤，專家表示，冷飯所含的抗性澱粉有助瘦身，最推薦本身就是抗性澱粉的豆類、全穀類食物，以及冷藏後抗性澱粉大幅增加的冰地瓜，但光靠抗性澱粉難以減重，建議還是搭配飲食調整與運動。

名嘴王瑞玲日前公布自己的瘦身成果，體重從70公斤降至50公斤，她表示吃冷飯幫了大忙，一餐通常吃2個冷的御飯糰，或直接吃冷飯，同時每口飯咀嚼30下、只吃7分飽、晚上7點半後不吃東西、一天喝水2000CC，這些努力讓她成功剷肉20公斤。

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營養師程涵宇表示，澱粉是由直鏈澱粉跟支鏈澱粉所組成，只是比例不一樣，其中只有直鏈澱粉能夠變成抗性澱粉，而抗性澱粉是一種不會在小腸中消化的碳水化合物，與一般澱粉相比，抗性澱粉具有多種健康益處和更少的熱量。所有的澱粉類食物都含有抗性澱粉與一般澱粉，只是比例多與少、品質優與劣的差別。

程涵宇說，富含抗性澱粉的食物大約分為5類。「第一類是本來就比較難消化的澱粉，像是豆類、全穀類本身就是抗性澱粉；第二類多是還沒熟透的食物，例如生香蕉、生馬鈴薯。」

地瓜、馬鈴薯煮熟後冷藏便會增加抗性澱粉的含量，不僅熱量降低、也會更有飽足感。（圖／123RF）

▲地瓜、馬鈴薯煮熟後冷藏便會增加抗性澱粉的含量，不僅熱量降低、也會更有飽足感。（圖／123RF）

第三類是烹調後放涼的澱粉類食物，如地瓜、馬鈴薯，條件是接近冷藏溫度 （4~5°C) 且水分含量充足的情況下形成。其他第四、五類都是人為加入比較難消化的澱粉，通過酯化、磷酸化或高直鏈澱粉複合物做成的加工抗性澱粉，較不推薦使用。

營養師夏子雯表示，抗性澱粉（Resistant Starch, RS），多加了「抗性」就代表是抵抗小腸的消化，它是不能被健康人體的小腸所消化、吸收、利用，但在大腸可做為益生菌的食物來源。

根據歐洲一項研究指出，若以抗性澱粉取代一般澱粉，消化率會降低42%，因此能大幅減少熱量攝取。程涵宇補充，正因為抗性澱粉難以消化，所以可降低餐後血糖，有利於血糖控制、增加飽足感，這也是能夠幫助瘦身的一大重點。

營養師程涵宇建議攝取天然來源的抗性澱粉，例如全穀類、豆類食物就是很好的選擇。（圖／程涵宇提供）

▲營養師程涵宇建議攝取天然來源的抗性澱粉，例如全穀類、豆類食物就是很好的選擇。（圖／程涵宇提供）

「最推薦的抗性澱粉，當然是豆類、全穀類食物，因為它們本身就富含抗性澱粉，每100公克的燕麥、大麥含有3.6公克的抗性澱粉，而豆類的抗性澱粉更高，每100公克就有5公克。」更重要的是，豆類、全穀類還含有維生素、礦物質多種營養。

程涵宇建議將生活中一半的全穀根莖類食物都換成天然的全穀物，可以進一步提高抗性澱粉攝取量。例如用2片全麥麵包（62 克）代替2片白麵包（57 克），如此將使抗性澱粉增加0.5公克。

除了豆類、全穀類食物之外，夏子雯認為冰地瓜是最推薦的抗性澱粉來源。「很多澱粉類食物冷藏後都能增加抗性澱粉含量，但我認為冰地瓜吃起來口感比較好，而且地瓜本身就屬於升糖指數較低的食物，吃下肚後相對於白飯、血糖波動會比較穩定，冷藏過後的冰地瓜，升糖指數比熱地瓜更降低。」

雖然抗性澱粉的確能減少熱量攝取，但夏子雯認為還不足以達到瘦身目的，頂多只能算輔助。「因為抗性澱粉畢竟還是碳水化合物，吃太多熱量還是會超標，建議飲食均衡，同時搭配運動，才能健康瘦身。」夏子雯說。

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