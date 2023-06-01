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快來拿獎金！桃園城市變裝嘉年華開跑　Coser世界冠軍募集中

▲桃園城市變裝嘉年華開跑

▲桃園城市變裝嘉年華即將開跑。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園城市變裝嘉年華暨2023世界cosplay高峰會，臺灣選拔賽即將在6月24日、25日於桃園藝文中心盛大舉辦，即日起開放報名，只要對Cosplay有興趣的民眾，以兩人一組團體即可報名參賽，首獎可獲得三萬元現金，並代表臺灣前往日本參賽，下一個世界冠軍就是你！

市府觀旅局1日表示，世界COSPLAY最高殿堂《世界COSPLAY高峰會(WCS )》睽違3年後，重新辦理台灣代表選拔賽，並將首次在桃園盛大展開。觀旅局局長周柏吟指出，桃園年輕人口眾多，對創意、新奇的扮裝文化接受度高，包括舉辦已久的桃園國際動漫大展及桃園萬聖城等活動，都非常受到歡迎，未來有機會也希望WCS選拔賽能固定於桃園辦理，結合桃園國際動漫大展、桃園萬聖城等大型活動，展現桃園多元開放的城市理念，打造扮裝文化創意的城市印象。

▲桃園城市變裝嘉年華開跑

為讓各界認識此活動，周局長更親自扮裝手遊-原神角色「鐘離」於桃園孔廟拍攝系列宣傳照體驗Coser日常，並讓Cosplay玩家們更深入認識桃園的Cosplay場景，如：有絕美神社之稱的桃園神社讓人一秒到日本、桃園孔廟的復古場景更是Coser喜愛的取景之處、還有桃園在地漫畫家左萱老師以大溪為背景創作的漫畫作品「神之鄉」場景如福仁宮、普濟堂與建成商行等場所。

除6月24、25日桃園城市變裝嘉年華-WCS台灣代表選拔賽，7月14日至23日桃園國際動漫大展以及10月21日至31日桃園萬聖城活動也將熱鬧開展，歡迎喜愛改變、變裝民眾，一同前往桃園歡聚熱鬧，活動期間也與觀光產業推出限定優惠供Coser拍照、打卡，千萬不要錯過。

觀旅局表示，即日起至6月18日開放Coser競賽報名徵選，冠軍可獲得獎金新臺幣三萬元及ＷORLD COSPLAY SUMMIT 2023台灣選手代表權、亞軍可獲得獎金新臺幣二萬元及季軍可獲得獎金新臺幣一萬元。報名方式採用電子通訊報名，詳情請上桃園觀光導覽網查詢，歡迎有興趣的Coser踴躍報名。

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