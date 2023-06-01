警政署長黃明昭視導宜蘭警　全力打詐掃黑、精進警察風紀

▲警政署長黃明昭視導宜警。（圖／警政署，下同）

記者莊智勝／宜蘭報導

為打擊黑道幫派及精進警察風紀作為，警政署長黃明昭特於今(1日)率刑事警察局局長李西河、警政署督察室主任顏旺盛等幹部蒞臨宜蘭縣政府警察局召開精進警風紀作為及掃黑專責隊視導座談會，並交付當前「社區警政再出發、清源專案2.0及精進警風紀」等重要指示事項，勉勵同仁深入地方加強布建「友善通報網」並盤點轄內高風險處所，針對轄內幫派成員之犯罪活動、幫派易寄生行業 (如資產公司、開發公司、當鋪、中古車行等)及藉婚喪喜慶從事公開活動等，廣蒐相關不法事證，務求刨根溯源，斬斷不法金流，以展現嚴懲不法之決心。另也強調警察風紀的重要，提醒同仁潔身自愛，如有違法違紀情事，應主動調查落實警紀警辦，絕不寬貸，以維護警察風紀。

宜蘭縣政府警察局局長林武宏於會中也要求同仁針對黑道幫派，要強力執法，針對聚眾鬥毆或暴力事件，積極偵辦，刨根溯源，追查幕後黑手，斬斷金流，瓦解黑道幫派，務必針對黑道幫派各種高調公開活動及相關衍生犯罪全面打擊。另要求各單位主管務必加強內部管理，以身作則，並落實平日考核工作，阻斷各項風紀誘因，並提醒同仁隨時注意自身言行舉止，不容許任何違法亂紀之情事發生。