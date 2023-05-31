新冠流感夾擊！今起口罩令再調整「3大場域強制戴」　至少戴到7月

▲疾病管制署疫情周報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠、流感2類疫情夾擊，尤其新冠疫情預期整個6月都維持在高點，疾病管制署延續口罩政策，今（5/31）日公告「醫療機構、醫事機構、老人福利機構」等3大場域仍要求強制戴口罩，違反規定可依法裁罰最高1萬5千元。疾管署發言人羅一鈞今（31）日表示，預計在7月有這波疫情明顯下降趨勢時會再檢討。

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▲調整口罩規定。（圖／疾管署提供）

疾病管制署昨（30）日公布上周平均每日新增208例COVID-19本土個案(併發症)，比起前一周增加3%，每天增加20死，也比前一周略增。另變異株檢測方面，本土個案中XBB已經成為本土主流病毒株，且其中還有13例大角星（XBB.1.16）。羅一鈞表示，各項指標來看，新冠疫情在未來2周都會呈現上升趨勢，整個6月都是疫情高。

羅一鈞說明，因應近期新冠疫情有升溫現象，而醫療機構、醫事機構屬高感染傳播風險場所，且老人福利機構照護者多為感染後易導致嚴重併發症或死亡之脆弱族群，為保護民眾及機構人員健康，疾管署今日公告應佩戴口罩場所，5月31日起「醫療機構、醫事機構、老人福利機構」3場域應依照規定全程戴口罩，如果違反規定，依據傳染病防治法可處分3千元至1萬5千元罰鍰。

(一)醫療機構：醫院、診所及其他醫療機構。

(二)醫事機構：藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所、護理之家。

(三)老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構。

得於上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。

根據疾管署公告，相關規範生效後，停止適用日期由衛福部另行公告。羅一鈞表示，預計在七月有這波疫情明顯下降趨勢時會再檢討。

▲疾管署提醒，預防新冠肺炎要注意手部衛生與咳嗽禮節。（圖／疾管署提供）

▲▼口罩令新規定5/31生效。（圖／衛福部提供）