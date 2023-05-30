韓國瑜神話再起！　北農官股代表讚「天公仔囝」原因曝光

▲「賣菜郎」韓國瑜北農經營績效被當成神話，但隨著菜價普遍提高，北農營收數字也持續推高，紀錄被改寫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

過往支持農委會的北農民股董事陳武榮告訴本刊，民股董事普遍認為官股總經理翁震炘不夠尊重自由市場，讓北農透過人為手段過度操控行情，營運數字做得很漂亮，「對上，他可以向農委會交待，但是對下，農民辛苦卻沒有獲得相對的報酬，民股真的希望能由更接地氣的人來經營北農。」

一位官股代表直言，公務員出身的翁震炘做事一板一眼，對比性格大開大闔又口才便給的韓國瑜，不難理解員工及民股董事會津津樂道韓國瑜時代的各種事蹟，至今還動不動把「韓總」掛在嘴邊。

▲北農總經理翁震炘經營北農4年，作風飽受民股派董事批評。

該人士說：「韓國瑜從2013年起當了4年3個月的北農總經理。那幾年有多次颱風過門未入或僅傳出零星災情，農民在風災前搶收，加上市場預期心理，進貨量大，又都拍出高價，讓北農賺爆了。」使韓成了大發颱風財的「天公仔囝」，賣菜郎的神話也開始被傳頌。不過，這些常被韓粉拿來說嘴的經營成績，隨著近幾年菜價漸高已被改寫，韓國瑜時代曾創下每年205億元的營業額，已被翁震炘做到最高220億元超越，但北農不再是媒體焦點，這些數字也不會有人討論。

▲張榮味農曆年後，曾邀多位北農民股董事到雲林虎尾的張家招待所「青埔宮」（左圖）再聚，整合民股支持意向。

該名董事說，韓國瑜時代的北農相較前幾任確實賺很大，但這些超額盈餘卻被他拿來大做人情，發績效獎金，員工有人領到超過本薪六個月的獎金，韓國瑜後來還因此被北檢及監察院盯上，北農敘獎浮濫，成為官股接手後整頓目標；而繼任韓國瑜的吳音寧將北農獎金制度化，比照國營企業不得超過本薪四．四個月，而依規定不能領績效獎金的民股董事，每年的三節獎金也跟著被大砍。

▲前高雄市農業局長吳芳銘（圖）被視為韓國瑜人馬，可望代表全國農會勢力入主北農。

該名董事說，韓國瑜深諳跟民股交好的眉角，董事的三節獎金動輒2、30萬元，相較之下，翁震炘上任這幾年，董事的三節獎金縮水到只剩幾萬元，民股董事還曾在董事會對翁公開表達不滿，嗆說：「咱是民營公司耶，公司營運好，董事會為何不能多領些獎金？」翁則以「社會觀感不佳」為由擋下這些要求，「相比之下，員工跟民股當然把韓國瑜當成神，而願與當初派韓出任總經理的張家合作。」

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