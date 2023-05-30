　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜神話再起！　北農官股代表讚「天公仔囝」原因曝光

「賣菜郎」韓國瑜北農經營績效被當成神話，但隨著菜價普遍提高，北農營收數字也持續推高，紀錄被改寫。

▲「賣菜郎」韓國瑜北農經營績效被當成神話，但隨著菜價普遍提高，北農營收數字也持續推高，紀錄被改寫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

過往支持農委會的北農民股董事陳武榮告訴本刊，民股董事普遍認為官股總經理翁震炘不夠尊重自由市場，讓北農透過人為手段過度操控行情，營運數字做得很漂亮，「對上，他可以向農委會交待，但是對下，農民辛苦卻沒有獲得相對的報酬，民股真的希望能由更接地氣的人來經營北農。」  

一位官股代表直言，公務員出身的翁震炘做事一板一眼，對比性格大開大闔又口才便給的韓國瑜，不難理解員工及民股董事會津津樂道韓國瑜時代的各種事蹟，至今還動不動把「韓總」掛在嘴邊。

北農總經理翁震炘經營北農4年，作風飽受民股派董事批評。（農委會提供）

▲北農總經理翁震炘經營北農4年，作風飽受民股派董事批評。

該人士說：「韓國瑜從2013年起當了4年3個月的北農總經理。那幾年有多次颱風過門未入或僅傳出零星災情，農民在風災前搶收，加上市場預期心理，進貨量大，又都拍出高價，讓北農賺爆了。」使韓成了大發颱風財的「天公仔囝」，賣菜郎的神話也開始被傳頌。不過，這些常被韓粉拿來說嘴的經營成績，隨著近幾年菜價漸高已被改寫，韓國瑜時代曾創下每年205億元的營業額，已被翁震炘做到最高220億元超越，但北農不再是媒體焦點，這些數字也不會有人討論。

張榮味農曆年後，曾邀多位北農民股董事到雲林虎尾的張家招待所「青埔宮」（左圖）再聚，整合民股支持意向。

▲張榮味農曆年後，曾邀多位北農民股董事到雲林虎尾的張家招待所「青埔宮」（左圖）再聚，整合民股支持意向。

該名董事說，韓國瑜時代的北農相較前幾任確實賺很大，但這些超額盈餘卻被他拿來大做人情，發績效獎金，員工有人領到超過本薪六個月的獎金，韓國瑜後來還因此被北檢及監察院盯上，北農敘獎浮濫，成為官股接手後整頓目標；而繼任韓國瑜的吳音寧將北農獎金制度化，比照國營企業不得超過本薪四．四個月，而依規定不能領績效獎金的民股董事，每年的三節獎金也跟著被大砍。

前高雄市農業局長吳芳銘（圖）被視為韓國瑜人馬，可望代表全國農會勢力入主北農。

▲前高雄市農業局長吳芳銘（圖）被視為韓國瑜人馬，可望代表全國農會勢力入主北農。

該名董事說，韓國瑜深諳跟民股交好的眉角，董事的三節獎金動輒2、30萬元，相較之下，翁震炘上任這幾年，董事的三節獎金縮水到只剩幾萬元，民股董事還曾在董事會對翁公開表達不滿，嗆說：「咱是民營公司耶，公司營運好，董事會為何不能多領些獎金？」翁則以「社會觀感不佳」為由擋下這些要求，「相比之下，員工跟民股當然把韓國瑜當成神，而願與當初派韓出任總經理的張家合作。」

更多鏡週刊報導
【全文】綠營失守張榮味超前部署整合民股　北農變天韓國瑜人馬重掌大權
【韓總人馬掌北農2】張榮味神祕豪宅宴一槌定音　農委會慢半拍錯失翻盤良機
【韓總人馬掌北農3】韓國瑜人馬王子復仇　他臨門一腳促成北農變天

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／上班注意！　國3「3車追撞」回堵5公里
北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過
公園「外星怪蟲」蠕動片瘋傳　內行人一眼認出驚：比貓熊還稀有
劉芒入死亡名單！　人設翻車「超慘下場」曝光
北市國小主任遭控「劈7女拍肉片」　整個學校都是他砲房
鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！　極品臉蛋曝光
李坤城兒嗆林靖恩「後事都我處理」　鄰居曝：平時很少看到他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜神話再起！　北農官股代表讚「天公仔囝」原因曝光

綠營高雄左楠立委傳黃捷出局　周玉蔻深夜批「超級討厭民進黨」

柯文哲雙城論壇留107萬呆帳　妻陳佩琪霸氣回「開罰我會去繳」

影／賴清德偷酸侯友宜「阿給」　想跟習近平吃晚餐「勸他放輕鬆」

賴清德台大演講竟附「政大照片」　葉元之：是有多看不起台大？

李正皓痛批「偷拍魔人故事」是合謀編造　臉書曝光關鍵Line對話

逾600青年連署反李正皓　吳思瑤：相信黨會主動釐清

快訊／不接班新北市長！李四川：要選早選了　「我一生貢獻給台北」

美麗島總統民調出爐！　賴清德35％居冠、中立選民最挺柯文哲

大法官人事同意權　立院擬6／14至6／21開臨時會

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

Hebe.Selina讚她「是S.H.E的驕傲」　Ella哽咽哭了：我沒讓她們失望！

韓國瑜神話再起！　北農官股代表讚「天公仔囝」原因曝光

綠營高雄左楠立委傳黃捷出局　周玉蔻深夜批「超級討厭民進黨」

柯文哲雙城論壇留107萬呆帳　妻陳佩琪霸氣回「開罰我會去繳」

影／賴清德偷酸侯友宜「阿給」　想跟習近平吃晚餐「勸他放輕鬆」

賴清德台大演講竟附「政大照片」　葉元之：是有多看不起台大？

李正皓痛批「偷拍魔人故事」是合謀編造　臉書曝光關鍵Line對話

逾600青年連署反李正皓　吳思瑤：相信黨會主動釐清

快訊／不接班新北市長！李四川：要選早選了　「我一生貢獻給台北」

美麗島總統民調出爐！　賴清德35％居冠、中立選民最挺柯文哲

大法官人事同意權　立院擬6／14至6／21開臨時會

LIVE／瑪娃偏北慢行　氣象局最新說明

快訊／上班注意！　國3「3車追撞」回堵5公里

「HONDA入門房車」推改款！1.0渦輪、1.5油電動力　油耗21.2km／L

快訊／三重凌晨槍響！　警現場查獲13枚彈殼

病毒很兇！大人小孩高燒2天　醫揭染這病機率提高

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

五角大廈：中國正式拒絕與美進行防長對話

都被拍到約會校花「高凌風兒新歡曝」！餐廳吃到最後往下滑…黏TT閃炸

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

輕熟女暈船「雙專科醫師」狂典當鑽石　被騙493萬只拿回7萬

技師到府檢測邊牧熱情飛撲　討抱不成還對奴才哭哭抱怨

政治熱門新聞

綠營高雄立委傳黃捷出局　周玉蔻：超討厭民進黨

為保女友與寶寶　男扛2人贖金困緬甸當豬仔

外交部證實　1台灣留學生匈牙利遇害

柯文哲留107萬呆帳　陳佩琪：開罰我會去繳

快訊／不接班新北市長！李四川：要選早選了

影／賴清德偷酸侯友宜「阿給」　想跟習近平吃晚餐

賴清德台大演講竟附「政大照片」　葉元之：是有多看不起台大？

李正皓批「偷拍魔人故事」是合謀編造

韓國瑜神話再起！　北農官股代表讚「天公仔囝」原因曝光

幕後／排黑條款中槍林文瑞退選　藍雲林海線立委陷「選擇困難」

即／郭台銘發聲了！親曝最想做的事

美麗島總統民調出爐！　賴清德35％居冠、中立選民最挺柯文哲

2024藍綠白爭總統　沈富雄預言：他會當選

詐騙主嫌請託提拔友人？　鄭文燦明提告「這7人」

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

《玩很大》罰絲襪套頭「只有她戴一半」！林予晞挨罵回應了

少女遭男友刺死　路人猛盯沒阻止

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

情慾版挖呀挖　後座男當街摸16秒

國道3號南下5車追撞　賓士扭曲變形7人受傷

兒子總瞇一隻眼！艾莉絲育兒5年才知：長期都看不清

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

李坤城兒嗆林靖恩「後事都我處理」！鄰居曝：平時很少看到他

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面