已婚男搞大人妻肚子！　憂「嬰靈纏身」問一句話代價40萬

▲已婚人夫外遇人妻女同事，女同事甚至懷孕墮胎。（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

桃園一名林姓人夫和公司一名梁姓人妻女同事有不正常關係，兩人多次發生性行為後，梁女更因此懷孕並墮胎，而林姓人夫的太太最後發現這一切，確切證據就是梁女詢問林男，「墮胎是不是要拜拜？」，更表示自己的小孩筆心弄到眼睛，懷疑是嬰靈作祟，因此認定兩人關係不正常侵害配偶權，怒告兩人並求償200萬元。

▲女同事懷孕墮胎後，還問男同事是不是要去拜拜，成為兩人外遇鐵證。（示意圖／翻攝自pexels）

這起同事雙重不倫事件，根據判決書指出，林男的元配指控林男和公司已婚女同事梁女有不正常關係，兩人甚至在發生關係後曾墮胎過，甚至在她知情後，還一起去參加四天三夜的旅遊行程，因此提告兩人侵權，連帶賠償200萬元台幣。

兩人都遭到林男元配提告，梁女出庭坦承確實和林男交往，並發生性行為，但這一切林男元配都知情，甚至默許他們交往，林妻也曾向她承諾，如果兩人分手就會撤告，如今已和對方分手，若撤告也會離開該公司。

桃園地院審理時發現，林男與梁女的對話紀錄，梁女曾傳訊給林男，問「拿掉了小孩是不是要去廟裡拜拜呢？」更疑似是怕嬰靈作祟，透露「今天我兒子不小心把筆心弄到眼睛」，「我總覺得怪怪的」，林男則回覆「這幾天再去廟」，坐實了兩人有過不正常性關係，甚至懷孕墮胎。梁女堅稱是開玩笑，但法官不採信其說詞，認定林女及梁男確實關係踰矩，侵害了林妻的配偶權，應連帶賠償林妻40萬元。全案仍可上訴。

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