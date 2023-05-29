嘉義市義愛公愛心公益活動　義剪、義演及法律諮詢助弱勢

▲▼ 嘉義市義愛公博愛精神發揚協會舉辦義愛公愛心公益活動 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

適逢富義宮重建廟宇30週年，富義宮於日前舉辦祖廟進香、祝壽典禮及遶境祈福等活動外，由廟方與義愛公博愛精神發揚協會聯合舉辦義愛公愛心公益活動，現場提供愛心物資發放、愛心義剪、公益團體義演及免費法律諮詢等活動，讓急難與弱勢民眾獲得更多支持與照顧。

富義宮主任委員、同時也是義愛公博愛精神發揚協會理事長黃振男表示，義愛公原為日治時期東石副瀨村森川巡查，平時負責百姓農業及政策問題，也致力提升村民教育與衛生，深獲當地百姓敬重。最後因賦稅向當局死諫，事後託夢指示村民注意防疫，使村落避開疫情，居民感念集資建廟供奉迄今。

社會處黃毅晨處長表示，嘉義市是全台灣人口密度最高的城市，勇媽市長「全民共享、世代宜居」城市需要大家共同努力，同時也感謝義愛公博愛精神發揚協會舉辦這場有意義活動，貫徹義愛公照顧弱勢、濟弱扶親的博愛精神。

富義宮舉辦愛心公益活動，包含法律問題諮詢、歌舞表演、義剪、發放低收入戶一般民生食用品(米、油、糖)。下午則舉辦祭祀活動、晚上祝壽典禮及辦理平安福宴等。藉由一系列的慶典及愛心活動，祈求國家風調雨順、國泰民安，社會祥和、合境平安，也敬邀信眾蒞廟參香，參與聖典、共沐神恩。