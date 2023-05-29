撞見台灣旅客「低素質鐵證」　他在日本車站傻眼！網怒：超丟臉

▲自邊境解封後，大批國人赴日旅遊。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國人超愛到日本旅遊，而在當地人眼中，台灣人普遍素質高且友善；不過，就有網友日前在車站發現，台旅客「沒水準」的鐵證，於是傻眼PO網，眾人見狀紛紛撻伐，「丟臉丟到國外」、「會這樣寫的，肯定是台灣中二屁孩」。

網友Jason Lin在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，透露這是他最近到日本旅遊，在JR名古屋站看到的，忍不住直呼「一定是台灣人寫的。」

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▲筆座上出現熟悉的髒話。（圖／Jason Lin授權引用）

只見車站有一處桌子放置旅遊資訊，並提供原字筆給旅客填寫資料；怎料，銀色筆座上竟布滿塗鴉，甚至出現國罵「白目」、「幹」等字眼。

對此，上千網友洗版氣罵，「有夠沒水準的」、「國民水準本來就參差不齊，沒什麼好解釋的」、「好想拿橡皮擦來幫忙擦掉，太丟臉了」、「台灣人素質」、「台灣人真的很愛寫X欸」、「上面還看到去妳X的」、「小屁孩寫的」、「這是哥吉拉用的快篩盤」。

值得一提的是，也有一些正常的舉動，卻犯了日本當地的大忌，旅日達人「酒雄」曾提醒，某些高級餐廳是禁止孩子入內的，甚至不准擦香水，尤其還沒坐下來點餐，在店內拍照的話，是超級不禮貌的行為。