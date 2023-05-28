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「天涯社區」坦承資金出問題　將「直播7天7夜」籌款拚重啟

▲▼「天涯社區」坦承資金出問題　將直播籌款全力重啟。（圖／翻攝天涯社區）

▲「天涯社區」資金出問題，網站已經無法瀏覽。（圖／翻攝天涯社區）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網路論壇「天涯社區」創立超過24年，4月卻突然宣布「暫停訪問」，無法瀏覽，也無法登入，令許多老網友相當擔憂。對此，「天涯社區」官方微博27日晚間發文坦承，確實遭遇了資金流動性困難，正在多方籌措資金，全力重啟天涯。

「天涯社區」提到，天涯社區確實遇到了資金流動性困難，不慎形成投資損失並致使天涯社區向移動互聯網的轉型佈局嚴重受挫，後續引發的糾紛及訴訟雖經多方協調，至今尚未走出困局，幾年下來進一步引發了銀行斷貸、員工離職高額賠償等連鎖反應，造成了天涯公司整體性資金流動性危機。

「天涯社區」指出，目前各方仍在努力，希望達成公平合理的解決方案，讓這些年導致天涯社區資金鍊循環困難的關鍵癥結得以化解。

對於暫停訪問服務，「天涯社區」解釋，由於資金流動性困難，這幾年累計拖欠的電信IDC費用已到了最後無法協調協商的狀態，加上也發現了一些平台自身的技術問題需改進，需要進行技術升級、數據重構及產品瘦身等，這將大幅降低電信費用及優化用戶體驗，有利於後續的可持續發展。

用戶數據安全方面，「天涯社區」強調，上億用戶在天涯留下了海量的原創內容、互動數據、社交關係以及人生軌跡，用戶數據資產安全必須高度重視，經協調，這方面最近得到了有關政府部門及電信運營商的大力支持。

「天涯社區」還說，前執行總編宋錚（網名：小黑）等前員工及部分資深天涯網友自發組織了「七天七夜，重啟天涯」活動，將通過抖音「重啟天涯」帳號，自5月28日起進行七天七夜不間斷的直播，直播所籌集的款項將全部用於為天涯支付網路開通所需的相關費用，以此來幫助天涯恢復對網友的服務，「天涯社區將全力支持該項活動，同時也在多方籌措資金，全力重啟天涯。」

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