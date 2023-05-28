侯友宜要賴清德查88槍案　綠反控侯市府弊端：連災修經費都貪

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜27日呼籲民進黨主席賴清德趕快查台南光電弊案、88槍擊案，質問「做了多年行政院長跟副總統，你有出來講一句話嗎？」、「這樣的台灣，治安會好嗎？」民進黨發言人卓冠廷28日痛批，侯友宜及台北市議員徐巧芯一再編造故事，根本就是胡言亂語瞎扯，請侯友宜立刻為愛將區長涉貪道歉，還有一堆市府涉貪官員，不要切割、直接面對，甚至黑二代立委羅明才、涉貪新北巿議員周勝考等人全是「厚友誼」。

卓冠廷表示，日前88槍擊案的主使者王文宗，已受到檢調起訴，而外界都知道「王文宗就是國民黨的大樁腳」，徐巧芯怎麼不說？徐巧芯的行為，根本就是睜眼說瞎話，竹篙湊菜刀，刻意模糊焦點，88槍案主使者王文宗是國民黨的大椿腳，不僅擔任中國國民黨第20屆中央委員、第20屆全國黨代表，更擔任過前總統馬英九後援會會長，也曾是黨主席朱立倫競選總統時的主任委員，為了國民黨無役不與，可見黑金、詐騙、貪腐就是國民黨的DNA。

卓冠廷說，侯友宜和徐巧芯聯手不斷惡意操作88槍擊案，但卻刻意迴避主謀王文宗是國民黨大樁腳的事實，民進黨對惡意的政治炒作予以強力譴責。

卓冠廷也再度強調，國民黨內部有苗栗縣長鍾東錦（現為無黨籍）、雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲、南投縣議長何勝豐等人，這些不是曾犯殺人，就是涉貪、恐嚇等罪，顯然國民黨就是跟黑金、暴力掛勾，侯友宜只是嘴巴說反黑金復辟，也是雙標人。

卓冠廷指出，新北市治安在侯友宜主政下，不僅連續數日發生槍擊案，今年1月至4月新北市刑案發生總數為1萬638件，更為全國縣市發生案件數最多，跟新北市自己比，也比去年同期2022年1到4月增長11.34%，新北治安讓人民很不安，侯友宜竟然完全不敢面對也不道歉。

卓冠廷強調，侯友宜、徐巧芯將八八光電案及陳愷凌等毫不相關人士惡意誣指賴清德等語，毫無事實根據，根本就是胡說八道，請徐巧芯自重，並應為抹黑造謠言論道歉。

卓冠廷也請侯友宜、徐巧芯不要雙標，直接面對王文宗，不要持續藉由攻擊賴清德轉移焦點、混淆視聽，更不要為護航侯友宜，對賴清德造謠抹黑，進行政治鬥爭，試圖轉移各界對侯友宜愛將區長李浩榕涉貪重大爭議。