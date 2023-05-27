北市聯醫護理師「拍過寫真集」　上班開5支手機直播賺抖內

▲台市聯合醫院和平院區被爆有名加護病房護理師，於值勤時間狂滑手機，甚至開直播、賺抖內。示意圖，非當事者。（翻攝自photoAC）

圖、文／鏡週刊

台北市聯合醫院和平院區近日爆出有名加護病房護理師，於值勤時間狂滑手機，甚至開直播、賺抖內，且內科病房疑似也有另位護理師在上班時間開直播，消息一曝光，掀起各界議論。為此，台北市衛生局指出，2人如確實違反護理人員法相關規定，將依法論處，最高可處3萬元罰鍰，屆期未改善，屆期未改善最高可處1年以下停業處分。

據了解，聯合醫院和平院區被爆一名加護病房資深護理師，曾用5支手機開直播唱歌賺取抖內，怠忽職守不知患者的呼吸器已掉落，爆料更指出該護理師此行為已持續多年；另外，還有曾出版寫真集的內科護理師，也疑似在上班時間開直播、拍照打卡IG限動，社群上都有上班紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對護理師行為，台北市衛生局表示，若2護理師確實有違反護理人員法相關規定，將依《護理人員法》第28條「護理人員或護理機構及其人員對於因業務而知悉或持有他人秘密，非依法、或經當事人或其法定代理人之書面同意者，不得洩漏」，違者依同法規定，可處6千元至3萬元罰鍰，並令其限期改善，屆期未改善者，將處1個月至1年的停業處分。

對此，衛生局也強調，責成聯醫加強員工管理，並加強護理人員法的教育訓練，如涉及隱私依據相關法規處理。

更多鏡週刊報導

熱褲妹把地鐵當伸展台打卡拍照 下半身失蹤「2大顆肉丸」被看光

最凶老師擠日本電車畫面太優質 一旁阿伯超紳士卻被「兩座巨山」出賣

【五億男墜樓內幕】賴家人發千字聲明控亂倫通姦 賴母律師提2點：就留在過去