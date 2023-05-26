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Netflix掰了！跳槽4大平台爽寄生　這款「最低月付19元看爽爽」

▲▼ 心死Netflix！4大串流平台都能寄生。（圖／記者劉維榛製表）

▲另盤點4個串流平台都能寄生，費用一圖秒懂。（可點圖放大／記者劉維榛製表）

網搜小組／劉維榛報導

串流平台「Netflix」將打擊台灣用戶寄生帳號，以高級方案來說，如皆非同住者，得要多付200元「購買額外成員」，氣得不少網友喊退訂。《ETtoday新聞雲》也整理出另外4大串流平台，用戶跳槽能爽寄生，其中「Apple TV+」CP值爆表，6人共享帳號爽看15個月的話，每月只要19元。

根據NCC統計，去（2022）年付費使用串流服務中，Netflix以44.8%訂閱穩坐冠軍，接著是Disney+（15.2%）及愛奇藝（2.2%）。對此，《ETtoday新聞雲》也另挖出KKTV、Apple TV+一起做比較，並比較各平台費用，來試算每人平均訂閱的價格。

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都直接升級到高級方案來看，Netflix新政策部分，3人皆非同住者均分約197元；Disney+部分，選擇年付2790元的話，4人均分後，最低1人月付58元。

至於愛奇藝，分成年付（首年1590元、後起1990元）、月付（首月120元、後起240元）與季付（首季490元，後起630元），選擇年付的話，換算下來5人均分後，最低1人月付27元；KKTV部分以年付3999元來算，4人均分後，最低1人月付83元。

最後Apple TV+分成年付1690元與月付170元，當然選擇年付加上送3個月免費，又可6人觀看，等於一口氣爽看15個月，平均1人只要19元，拿下CP值最高寶座。

▼Netflix新收費3方案。（可點圖放大／記者鄺郁庭製表）

▲▼Netflix新收費3方案。（圖／記者鄺郁庭製表）

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