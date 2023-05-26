快訊／全數尋獲！飛龍瀑布「最後1名失聯者」　遺體卡60米瀑布下

▲屏東飛龍瀑布搜救畫面。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東霧台鄉飛龍瀑布20日下午10人溯溪團遇上山洪暴發，釀成2死3失聯慘劇！警消人員持續搜救，並於25日上午10時36分許，由空拍機拍到最下層百米瀑布下第2個深潭處疑似有遺體，當日中午12時20分搜救人員於上述位置搜尋到2具遺體（1男1女）。

經連日搜救，救難人員26日上午再度出動空拍機，於「60米瀑布」下方發現疑似失聯者，搜救人員抵達現場後，確認其身分為最後一名失聯者，目前正嘗試將遺體吊掛下山。