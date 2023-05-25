翁震州批她搞烏龍！　戴湘儀轟「鴨霸」：還要收拾「班班有冷氣」爛攤子

▲戴湘儀視察豐年國小屋頂漏水狀況 。（圖／戴湘儀提供）



記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市議員戴湘儀日前於議會質詢時指出，行政院的班班有冷氣政策，造成有國小屋頂因太陽能供電板導致漏水嚴重；民進黨新北市議員翁震州在臉書反擊，屋頂漏水是年久失修所致，批戴搞烏龍。對此，戴湘儀再反駁，事實與證據攤在眼前，明明是不同棟樓的屋頂處，翁震州卻意圖帶風向，試圖掩蓋政院政策做半套、承包廠商施工品質不佳導致漏水，完全承襲蘇貞昌真傳「鴨霸」到極點。

戴湘儀在質詢時指出，時任行政院長蘇貞昌在2020年7月喊出「2022年全台班班有冷氣」，不僅爛攤子丟給地方自行解決，還造新莊豐年國小屋頂因廠商安裝太陽能供電板導致漏水嚴重。不過糟翁震州回擊，屋頂漏水是年久失修所致，戴湘儀搞大烏龍。

戴湘儀指出，新北市多所學校因太陽能板施工品質導致漏水，情況相當嚴重，他與服務團隊要求局處辦理會勘，確實發現中央引以為傲、去年才完成的「班班有冷氣」政績，全台在短時間內安裝18萬餘台冷氣，並在蘇貞昌的要求下，新北市一共304所學校中，有214間學配合政策全數裝上太陽能板，地方政府承受列管壓力，短時間內著急招商，導致承包商良莠不齊、施工品質不佳，導致斜屋頂漏水，間接破壞了學校的設備與建設。

戴湘儀批評，翁震州為了替自家蘇大老闆解套，沒搞清楚狀況，就急著在臉書上造謠抹黑，試圖用校方不同棟樓的斜屋頂照片以假亂真、混淆視聽，她要求翁震州跟校方道歉，讓學校成為民進黨的政治鬥爭工具，奉勸民進黨拿出引以為傲的民主DNA，遇到問題、解決問題並虛心檢討，建議中央成立「漏水國家隊」來因應自己施政疏失，因為這不只是個案，早在去年桃園就有案例。

