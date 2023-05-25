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係金ㄟ!屏東國保年金費用大相送　今年9個月縣府幫繳一半

▲服務員設攤宣導國民年金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲服務員配合活動設攤宣導國民年金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

係金ㄟ！國民年金保險，自2023年4月至12月，共9個月的保險費用，民眾的自付額只需繳一半、另一半由政府主動補助。

屏東縣政府社會處表示，為加強照顧弱勢，衛福部依「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，補助依規定繳費之國民年金保險被保險人50%自付保險費；且被保險人不用提出申請，直接開立補助後之繳款單，在今年5月、7月、9月、11月及明(113)年1月底陸續寄發，帳單內容會顯示由政府加碼補助50%金額，每人最多補助9個月，預計加惠本縣約12萬名國保被保險人。

▲服務員設攤宣導國民年金 。（圖／記者陳崑福翻攝）

國民年金提供「老年」、「身心障礙」、「遺屬」三大年金給付，及「生育」、「喪葬」二種一次性給付，被保險人只要按時繳納保險費，均可以依相關規定請領。由於國民年金保險被保險人多數收入較不穩定，往往等到要請領相關給付時才發覺已累積高額欠繳保費而權益受阻。

社會處指出，除這次政府主動協助保費補助一半，事實上國民年金保險針對經濟弱勢的被保險人，原本就有保費補助機制，只要是被保險人，皆可申請「被保險人所得未達一定標準」保費補助，符合資格者，保費最少補助55%。目前屏縣國保被保險人約12萬人，僅1萬5千人提出申辦本項保費減免，呼籲民眾千萬不要讓自己的權益喪失了，可就近向戶籍所在地之國民年金服務員提出「被保險人所得未達一定標準」保費減免申請；在外地打拼的縣民，也可利用屏東縣政府「便民服務整合申辦平台」進行線上申辦，只要審核通過，即可享有保費補助。

社會處表示，許多弱勢民眾因積欠保費致使無法請領相關的年金給付，為發揮「國家保障」照顧被保險人，2022年起社會處聯結了民間慈善單位合作辦理「國民年金週轉金計畫」，協助經濟弱勢的國民年金被保險人，代墊繳納被保險人國保保費，讓家屬得以請領國保遺屬年金；今年再加入儲蓄互助社，提供社員週轉保險費以請領老年年金給付，透過公私協力為經濟邊緣家戶提供最實質的協助。民眾如有國民年金相關諮詢需求，屏東縣政府於33鄉鎮市皆設有國民年金服務員能就近協助，或電洽08-7325598。

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