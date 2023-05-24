蔣經國文膽張祖詒105歲「無病痛自然死」　一手好筆94歲才寫小說

▲前總統蔣經國文膽張祖詒無病痛過世，享嵩壽105歲。（圖／資料照）

記者林育綾／台北報導

前總統蔣經國的文膽、也是小說家張祖詒，被證實於今（24）日凌晨於家中過世，享嵩壽105歲。去年他才出版《總統與我》一書，為非正式紀錄「全世界最年長男作家」。其夫人表示，張祖詒年事已高，無病痛自然死亡，遵其遺願不對外另行通知或宣布，也不會另辦告別式。

張祖詒之妻陳家麗證實，張祖詒於5月24日凌晨12時在家中辭世，年事已高，是無病痛自然死亡，遵照其遺願不對外另行通知或宣布，也不會另辦告別式，而是依照基督信仰，在親朋好友的陪伴下，平靜喜樂地送張老先生安息。

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張祖詒出生於民國7年，江蘇常熟人，畢業於私立上海法學院，曾任行政院參議、編譯室主任、祕書室主任、副祕書長、總統府副祕書長、國策顧問。從行政院參議當到總統府副秘書長，還擔任過兩位總統嚴家淦、蔣經國的文膽。

張祖詒擁有一手好文筆，卻一直到94歲才動筆寫小說，不過一出手的處女作就不同凡響，長達15萬字的長篇小說《寶枝》，完成時已經97歲，也打破華文世界寫長篇小說的紀錄。2021年再推出小說《嶗山悲歌》，2022年更將追隨經國先生的所見、所思，寫成《總統與我》出版。

出版社介紹，《總統與我》生動描述他與前總統蔣經國之間不為外界所知的一些互動實錄，是他感負歷史責任，耗費兩年的時間，伏案追憶他與蔣經國總統的工作與情誼，重現那個時代的治國與施政理念，彌足珍貴地記錄了經國先生真實的性格與行事。

張祖詒也在書中自序提到，「筆者有幸在那時代裡，能有奇緣長期追隨歷史中心人物左右，為創造歷史使命的巨人略盡一些棉薄。而在總統辭世三十五年後，筆者賤軀粗健，尚能記得一些回憶、作成實錄，讓我不慚卑微，而引以為榮。」