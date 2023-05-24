前體育局長「摩鐵不倫」全直擊！　爆婚外情助教19年

圖、文／CTWANT

台中市首任體育局長、現任國立台灣體育運動大學教授王慶堂（56歲）被爆出婚外情長達19年，甚至還和已婚女友小晴（化名，42歲）擁有愛的結晶，爆料人指控，小晴當年曾是前台體院（台體大前身）助教，王男指導過她的碩士論文，並為她買房送車，檯面上2人是師生、同事，檯面下更「緊密交流」，王男和小晴數次到台中、草屯等地摩鐵開房，王男還將此舉稱為「皇上帶後宮春獵」。

▲前林佳龍團隊、台中首任體育局長王慶堂被爆出有小三，2人不倫長達19年，更被數度直擊開車滑進摩鐵。（圖／CTWANT提供，下同）

本刊調查，王慶堂為台中市首任體育局長，體育局是2016林佳龍團隊上任後第一個新設的一級機關，2017年掛牌成立，王男走馬上任後第一要務為籌辦2019東亞青運，將台中打造為運動都市，此賽事直逼奧運等級，後續因大陸政治力因素，台中主辦權遭取消，一度引發熱議。

▲王男學經歷豐富，從台體大老師被拔擢為台中首任體育局長，上任後2019東亞青運是其首要工作，相當受到矚目。

王慶堂一頭白髮、帶著眼鏡，外表斯文、十足學者形象，他學經歷豐富，從台灣師範大學畢業後，一路取得碩士、博士學位；也曾任教育部運動設施處科長、教育部體育司編輯、台北市政府教育局科員、桃園縣立文昌國中訓導處組長等，王慶堂現為台體大運動資訊與傳播學系教授，專長領域為運動場館設計與規劃、運動賽會管理、體育行政與管理、運動社會學等。

只是，一派學者外表下，王男被爆料私人生活相當荒唐，不僅擁有多名女密友，還酷愛視訊「裸聊」，不僅如此，王男還包養女友小晴長達19年，2人不倫開房的過程以及車內火辣對話都被直擊拍下。

去年11月8日下午13時33分，身著深色運動褲POLO衫的王男，從台體大校門走出，隨即上了路旁一輛停等多時的白色休旅車，對照車牌該車為小晴所有，休旅車熟路熟路開進僅6分鐘車程，位在台中市太平路上的汽車旅館，2個多小時後，下午16時33分離開，一路行經太平國小、一中商圈，最後停在台體大校門口，王男從副駕駛座下車，神情相當疲倦。

2個月後的12月12日，王男和小晴2人雙雙現身南投南崗國中，原來他們都是南投和草屯國民運動中心興建案的審查委員，2案經費各5億元，開完會後他們為掩人耳目，一前一後開車離去，卻悄悄在南投體育場約好碰面，王男停妥車子後坐上小晴的白色休旅車，直奔汽車旅館「休息」，從下午13時20分一直到16時20分才驅車離去，「休好休滿」3小時才離開。

▲今年3月6日，已婚的王男接了小三女友後，2人戲稱「帶後宮春獵」直奔摩鐵，激戰後又趕往草屯旭光高中開會。

今年3月6日，一早10時許，王慶堂開著自己的白色轎車，上演溫馨接送情，到台中火車站附近接女友，小晴中途還下車買麥當勞，她長袖長褲打扮樸素，但掩蓋不住豐腴身材，將補充精力的速食買上車後直奔草屯。

車內2人對話越來越火辣，王說「今天很熱帶妳去脫衣服」，小晴挑逗回應「這個我可以啦，這個我還會，皇上要帶後宮去春獵」，被女友喊皇上又討著要春獵，王男龍心大喜表示「對，春天到了，要春獵！」2人驅車到汽車旅館，2個半小時後下午13時24分，車子駛出摩鐵才趕往草屯旭光高中開會。

對於遭指包養婚外情女友19年一事，王慶堂表示全是抹黑，他坦承與對方是很親密友人和夥伴關係，沒有私生女，王更喊冤去摩鐵實際上不只他們2人，還有另名同樣是南投縣國民運動中心委員，總共3人，王解釋因為自己菸癮大，加上咖啡店禁菸，3人才會到摩鐵談事情，他直指去年11月還是該名委員訂的房間。

至於到底是誰抹黑？王慶堂指出他最近發現有台銀色廂型車從上週開始跟著他，包括他家、母親家中、北部友人、南投縣長、南投縣議員，甚至自己學校有10名老師都接到黑函，且內容不一，而他傳聞中的助理教授女友，該校董事長以及同事同樣接到該信件。由於黑函之照片、內容都是存在他私人筆電裡，筆電放在研究室內，王慶堂懷疑資安有漏洞遭人竊取，加上台體大運動產業學院正值遴選院長之際，26日截止報名，有心人動作頻頻疑似要他身敗名裂。

延伸閱讀

▸ 不倫「體育課」2／拉小三當委員把關10億預算？ 桃花窟前朝局長也出包

▸ 亞運黑箱1／花式滑輪溜冰13年後重返亞運 教練內訌找碴逼重選國手

▸ 為戲哈菸1／楊謹華緊身短裙火辣現身夜店 嚴藝文親指導微醺菸槍