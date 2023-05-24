　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前體育局長「摩鐵不倫」全直擊！　爆婚外情助教19年

圖、文／CTWANT

台中市首任體育局長、現任國立台灣體育運動大學教授王慶堂（56歲）被爆出婚外情長達19年，甚至還和已婚女友小晴（化名，42歲）擁有愛的結晶，爆料人指控，小晴當年曾是前台體院（台體大前身）助教，王男指導過她的碩士論文，並為她買房送車，檯面上2人是師生、同事，檯面下更「緊密交流」，王男和小晴數次到台中、草屯等地摩鐵開房，王男還將此舉稱為「皇上帶後宮春獵」。

前林佳龍團隊、台中首任體育局長王慶堂被爆出有小三，2人不倫長達19年，更被數度直擊開車滑進摩鐵。（示意圖／本刊繪圖組）

▲前林佳龍團隊、台中首任體育局長王慶堂被爆出有小三，2人不倫長達19年，更被數度直擊開車滑進摩鐵。（圖／CTWANT提供，下同）

本刊調查，王慶堂為台中市首任體育局長，體育局是2016林佳龍團隊上任後第一個新設的一級機關，2017年掛牌成立，王男走馬上任後第一要務為籌辦2019東亞青運，將台中打造為運動都市，此賽事直逼奧運等級，後續因大陸政治力因素，台中主辦權遭取消，一度引發熱議。

王男學經歷豐富，從台體大老師被拔擢為台中首任體育局長，上任後2019東亞青運是其首要工作，相當受到矚目。（圖／報系資料照）

▲王男學經歷豐富，從台體大老師被拔擢為台中首任體育局長，上任後2019東亞青運是其首要工作，相當受到矚目。

王慶堂一頭白髮、帶著眼鏡，外表斯文、十足學者形象，他學經歷豐富，從台灣師範大學畢業後，一路取得碩士、博士學位；也曾任教育部運動設施處科長、教育部體育司編輯、台北市政府教育局科員、桃園縣立文昌國中訓導處組長等，王慶堂現為台體大運動資訊與傳播學系教授，專長領域為運動場館設計與規劃、運動賽會管理、體育行政與管理、運動社會學等。

只是，一派學者外表下，王男被爆料私人生活相當荒唐，不僅擁有多名女密友，還酷愛視訊「裸聊」，不僅如此，王男還包養女友小晴長達19年，2人不倫開房的過程以及車內火辣對話都被直擊拍下。

去年11月8日下午13時33分，身著深色運動褲POLO衫的王男，從台體大校門走出，隨即上了路旁一輛停等多時的白色休旅車，對照車牌該車為小晴所有，休旅車熟路熟路開進僅6分鐘車程，位在台中市太平路上的汽車旅館，2個多小時後，下午16時33分離開，一路行經太平國小、一中商圈，最後停在台體大校門口，王男從副駕駛座下車，神情相當疲倦。

2個月後的12月12日，王男和小晴2人雙雙現身南投南崗國中，原來他們都是南投和草屯國民運動中心興建案的審查委員，2案經費各5億元，開完會後他們為掩人耳目，一前一後開車離去，卻悄悄在南投體育場約好碰面，王男停妥車子後坐上小晴的白色休旅車，直奔汽車旅館「休息」，從下午13時20分一直到16時20分才驅車離去，「休好休滿」3小時才離開。

 今年3月6日，已婚的王男接了小三女友後，2人戲稱「帶後宮春獵」直奔摩鐵，激戰後又趕往草屯旭光高中開會。（圖／民眾提供）

▲今年3月6日，已婚的王男接了小三女友後，2人戲稱「帶後宮春獵」直奔摩鐵，激戰後又趕往草屯旭光高中開會。

今年3月6日，一早10時許，王慶堂開著自己的白色轎車，上演溫馨接送情，到台中火車站附近接女友，小晴中途還下車買麥當勞，她長袖長褲打扮樸素，但掩蓋不住豐腴身材，將補充精力的速食買上車後直奔草屯。

車內2人對話越來越火辣，王說「今天很熱帶妳去脫衣服」，小晴挑逗回應「這個我可以啦，這個我還會，皇上要帶後宮去春獵」，被女友喊皇上又討著要春獵，王男龍心大喜表示「對，春天到了，要春獵！」2人驅車到汽車旅館，2個半小時後下午13時24分，車子駛出摩鐵才趕往草屯旭光高中開會。

對於遭指包養婚外情女友19年一事，王慶堂表示全是抹黑，他坦承與對方是很親密友人和夥伴關係，沒有私生女，王更喊冤去摩鐵實際上不只他們2人，還有另名同樣是南投縣國民運動中心委員，總共3人，王解釋因為自己菸癮大，加上咖啡店禁菸，3人才會到摩鐵談事情，他直指去年11月還是該名委員訂的房間。

至於到底是誰抹黑？王慶堂指出他最近發現有台銀色廂型車從上週開始跟著他，包括他家、母親家中、北部友人、南投縣長、南投縣議員，甚至自己學校有10名老師都接到黑函，且內容不一，而他傳聞中的助理教授女友，該校董事長以及同事同樣接到該信件。由於黑函之照片、內容都是存在他私人筆電裡，筆電放在研究室內，王慶堂懷疑資安有漏洞遭人竊取，加上台體大運動產業學院正值遴選院長之際，26日截止報名，有心人動作頻頻疑似要他身敗名裂。

延伸閱讀
不倫「體育課」2／拉小三當委員把關10億預算？　桃花窟前朝局長也出包
亞運黑箱1／花式滑輪溜冰13年後重返亞運　教練內訌找碴逼重選國手
為戲哈菸1／楊謹華緊身短裙火辣現身夜店　嚴藝文親指導微醺菸槍

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
正妹情侶「全裸慘死」峇里島　男方母：兒曾向我求救！打臉警
「摩鐵不倫助理」被拍！　前體育局長：3人去談事情
快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組
台灣天份最高投手！曹錦輝現況曝光　練投飆火球驚呆粉絲
前體育局長「摩鐵不倫」全直擊！　爆婚外情助教19年
強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎　最新各國路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

「摩鐵不倫助理」被拍！　前體育局長解釋：3人去談事情

前體育局長「摩鐵不倫」全直擊！　爆婚外情助教19年

國師「諸羅山人」捲自辦都更百億詐貸！　爆喬狠削1.3億

快訊／台南1男留遺書落水　飄45分鐘獲救意識清醒

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

「誰先結婚就得房產」害死5億高中生？　知情人士：非生父說

基隆女毒駕衝入「國小放學導護區」！撞斷擋桿又撞牆　師生嚇壞

基層警擬發動「治安消極日」！律師酸爆：私刑被懲處就集體擺爛

快訊／竹北2女先後墜博愛橋　警消出動救人

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

《中國說唱》瘦子首戰大勝　滿舒克直接告白...大淵：這我兄弟

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

「摩鐵不倫助理」被拍！　前體育局長解釋：3人去談事情

前體育局長「摩鐵不倫」全直擊！　爆婚外情助教19年

國師「諸羅山人」捲自辦都更百億詐貸！　爆喬狠削1.3億

快訊／台南1男留遺書落水　飄45分鐘獲救意識清醒

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

「誰先結婚就得房產」害死5億高中生？　知情人士：非生父說

基隆女毒駕衝入「國小放學導護區」！撞斷擋桿又撞牆　師生嚇壞

基層警擬發動「治安消極日」！律師酸爆：私刑被懲處就集體擺爛

快訊／竹北2女先後墜博愛橋　警消出動救人

高雄第2家！王品「青花驕」高雄台鋁店5／27開幕

心情不好必吃！5種「快樂食物」，幫你紓壓抗憂鬱

【廣編】東京Panasonic汐留美術館人間國寶－中川衛展覽會

麥當勞「5大品項買1送1」今天開吃！　有麥克雞塊、酥嫩雞翅

密會郭台銘3小時　挺郭議長揭過程：不諱言有聊到這次初選

警察擊斃22歲兒！　美父母獲5.84億元天價賠償

孫德榮驚傳「雙腳無力摔倒2次」！　半夜跌撞壓到肋骨：這是警訊

瘋電影／超級瑪利歐兄弟電影版　修理水管是哥哥的夢想

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

「港版瑤瑤」嗨玩水上樂園！解放三點式比基尼　超狂曲線震撼3萬網

恭喜交車，馬上撞車:D 最狠車主開心1秒→痛心

社會熱門新聞

闖民宿猥褻熟睡正妹！衛生局長認了「新郎醫師」是姪子

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

婚宴會館127人上吐下瀉　翁一天拉6次

女友打麻將被胡！基隆男持剪刀猛刺牌友

汐止「鬼手阿嬤」現身！43秒撈走4塊豬腳

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

5億高中生「生父」身家達50億　房仲證實：不是難事

新北警再破明仁會堂口　逮捕28人最小竟是國中生

惡母女毆打凌虐　女看護每天工作21.5hrs

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

前體育局長「摩鐵不倫」全直擊！　爆婚外情助教19年

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

即／傳擔任侯友宜副手！管中閔凌晨表態了

龍象惡鬥到1點終於結束！史上最晚

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

思樂冰強勢回歸！業者證實了

更多

最夯影音

更多
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車
凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面