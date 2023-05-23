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社會 社會焦點 保障人權

房仲估墜樓高中生身價「至少12億」！　2情況恐全歸國庫

記者崔子柔／綜合報導

台中一名18歲賴姓男高中生受父親贈與5億房地產，他4日與26歲夏姓男子登記結婚2小時後，就在夏男住處墜樓喪命，賴母指控夏男謀財害命，全案仍由檢方調查中。有房仲估算，賴男獲贈的土地價值至少12億。

財經專家黃世聰在節目《關鍵時刻》表示，賴家所持有的土地大多在北屯，過去早期都是整片的農田，都沒有開發過，只要農地變成重劃區，獲利都相當驚人，過去不少人認為台中最有錢的區域是在西屯7期重劃區，但黃世聰表示，其實現在被稱為14期的北屯區，已經是房市最熱的地方，交易量爆打7期，且已經出現單坪百萬的行情，因為土地資產價值驚人，未來可能還會漲得更高。

▲剛辦完結婚就墜樓亡！高三男「擁上億房產」，母親悲痛控兒遭設計喪命。（圖／律師提供）

▲賴姓墜樓高中生（右）獲贈賴父（左）房地產。（圖／律師提供）

根據《聯合報》報導，一名房仲業者指出，賴父在北屯區洲際周邊、單元四南屯重劃區就有上千坪土地，市價至少12億元。律師洪家駿則分析，若夏男被定罪，就無法繼承賴男的遺產，而賴母又無法取得可分配遺產身分，那這些房地產可能全歸國庫。

賴男今年4月才透過繁星計畫考上東海大學哲學系，且他就讀高中二、三年級期間，曾因有心儀的女同學，多次尋求輔導老師的分析與建議，因此賴母指控，兒子不可能去進行同性婚姻，而夏男過去替賴家處理地政事務，熟知其房地產價值，才謀財害命。

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