愛爾麗醫療集團總裁常如山　華醫暢談「談服務─有質才有量」

▲愛爾麗醫療集團常如山總裁應邀至中華醫大演講，捐贈著作「傳奇總裁贏在心性」新書豐富華醫圖書館館藏，由孫逸民校長（右）代表接受，受幫助經濟弱勢學生帶著各式成果向常如山總裁表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長期投入公益的愛爾麗醫療集團總裁常如山，22日應中華醫事科技大學邀請，以「談服務-有質才有量」為題，分享成長及創業歷程，特別的是愛爾麗醫療集團，去年捐贈中華醫大200萬元助學金幫助弱勢家庭學子安心就學，得知常總裁蒞校，學生親手致上感恩卡片當面表達感激之情，為演講活動增添溫馨。

常如山總裁也帶來100本他的新書「傳奇總裁贏在心性」，贈送中華醫大圖書館和這些弱勢家庭的學子，以書中的成長經驗、待人處事和創業甘苦談，期勉他們遇到橫逆不逃避，把付出與奉獻當做是人生最重要的兩件事，成就自己也造福別人。

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中華醫大112年教職員工教育訓練上午10時在學校的國際會議廳舉行，有200多人報名參加，邀請知名的愛爾麗醫療集團總裁常如山擔任主講人，常如山總裁帶領集團執行長劉怡萱一起出席。

校長孫逸民表示，少子化衝擊之下，各級學校的經營日益嚴竣，如何招滿學生，讓學生願意留下來就學，進而在學習和職涯發展上有所成就，關係校務發展至鉅。愛爾麗醫療集團總裁常如山的經營管理之道值得借鏡，期盼大家能借鏡成功企業的精髓，透過有質又有量的服務，打造不一樣的中華醫大，在少子化的逆勢中屹立不搖。

常如山總裁在「談服務─有質才有量」的演講中除了分享成長過程中父親「留德不留財」的家訓對他的影響、有好人緣就有好人脈待人之道外，並表示，品質等於信任，當客人相信你的品牌，才有後面的數量，所以，學校老師，要能提供學生實用的知識和技能；職員要能即時給師生必要的行政事務協助；對校友、家長及與外界互動，態度上都要能呈現和諧及效率，這些都是質的提升。服務品質好自然能贏得信任，受到各界青睞。

演講過程中也傳來溫馨小插曲，去年中華醫大進行弱勢助學金勸募，愛爾麗醫療集團單筆捐助200萬元幫助弱勢家庭學子安心就學及圓夢，得知常總裁蒞校，部分受助學生及畢業校友特地帶來感謝卡、得獎獎座、錄取通知等當面向常總表達感激之情。

其中，護理系的游姓學生、環安系的李宜庭、黃彥禎、餐旅系黃筱雅、陳宏文、吳振瑋等人，都因為接受弱勢助學金的扶助，在國家證照考照輔導、校際比賽及國際比賽等方面，順利通過並且取得優異的成績拿下多面獎座；環安系的黃彥禎在學期間就考取乙級廢棄物處理專業人員證照，今年更同時考取國立台北科大及屏科大環境工程與科學研究所繼續進修。此外，愛爾麗醫療集團挹注護理人才培育，也捐贈一台手術無影燈給護理系建構的模擬手術房使用，護理系學生代表特地獻上感謝。

看到學生優秀的表現，常如山總裁開心收下卡片，並贈送簽名新書「傳奇總裁贏在心性」，期勉他們再接再厲、莫忘初衷，不必計較付出的多少，重點在於能為社會做多少，手心向下助人、施比受更有福。演講前後常總裁並演唱「多想在平庸的生活裡擁抱你」、「最浪漫的事」兩首歌展現絕佳的親和力。