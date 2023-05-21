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大陸 大陸焦點 特派現場

世界最大！兩岸見證3200年茶樹王　第4屆雲台茶文化交流圓滿落幕

▲▼「茶香悠悠 情牽兩岸」第4屆雲台茶文化交流活動 。（圖／台商提供）

▲兩岸茶人參加2023紅茶大會，赴鳳慶縣體驗3200年錦繡古樹茶祖茶尊 。（圖／台商提供）

記者任以芳／綜合報導

「茶香悠悠 情牽兩岸」第4屆雲台茶文化交流活動昨20日結束，來自兩岸茶人圍繞茶文化、茶產業、茶科技「三茶」進行深入交流，赴鳳慶縣參訪擁有3200歷史的錦繡古樹茶祖茶尊，同時參觀雲縣、鳳慶、臨翔、雙江4地的多家茶企及茶園，促進兩岸茶業深度交流。

▲▼「茶香悠悠 情牽兩岸」第4屆雲台茶文化交流活動 。（圖／台商提供）

▲「茶香悠悠 情牽兩岸」第4屆雲台茶文化交流活動 。（圖／台商提供）

本次活動，來自台灣茶人首先參加2023紅茶大會暨「天下茶尊•紅茶之都」雲南臨滄（鳳慶）紅茶節開幕式、2023紅茶產業高質量發展暨滇紅茶產業建設交流會、「錦秀茶尊 僑連五洲」全球知名僑商滇紅行工作推進座談會、臨滄市茶葉產業發展咨詢座談會、錦秀茶尊覲拜及保護活動、精品名茶及茶業數字化智能裝備展、滇紅茶產銷對接品鑒大會、京東電商運營培訓活動、滇紅第一村茶旅體驗活動、滇紅茶系列文旅活動等。

有來自全大陸各地茶葉生產區、消費區地方政府和行業管理部門、高等院校、科研院所、行業協會，投資、咨詢認證機構，茶葉交易市場、茶葉生產經營企業、媒體和國際機構、國內外茶人等來賓和代表共計2200多人參會。

▲▼ 雲南3200年古茶樹 。（圖／翻攝 說茶網）

▲ 雲南3200年古茶樹 。（圖／翻攝 說茶網）

隨後開啟一連串深度交流之旅，2022年，臨滄市茶園面積達209.3萬畝，茶葉產量16.4萬噸，茶葉產業綜合產值294.6億元，是雲茶重要產地之一，來自台灣茶人參觀雲縣、鳳慶、臨翔、雙江4地的多家茶企及茶園、古茶樹群落。

其中，鳳慶縣擁有一顆3200年全世界樹圍最大的超級古茶樹王，被當地人稱為「錦繡茶樹」，據悉錦繡茶王被視為神物，周邊茶農都不敢隨便摘採。

後來被大陸政府列為古蹟保護。另外，錦繡茶王身價驚人，2015年製作的「錦秀茶王」茶品，以每公克3500元人民幣（換算台幣1.5萬台幣）拍賣售出。

▲▼「茶香悠悠 情牽兩岸」第4屆雲台茶文化交流活動 。（圖／台商提供）

▲台灣茶人參觀台商在滇投資茶企雙江寶弟茶廠。（圖／台商提供）

台灣茶人也參觀多位台商在滇投資茶葉工廠，其中一站來到茶企雙江寶弟茶廠。「在台灣，普洱茶很受歡迎。」中華普洱茶交流協會理事李應亨說，6年前在台灣打造普洱茶藏儲空間，幫玩家藏儲茶葉。「之後還要開展普洱茶拍賣等業務，擴大普洱茶在台灣的知名度。」

雲南滇紅集團股份有限公司副總裁吳丹遠表示，「茶葉在台灣還有很大的市場。希望雲台兩地茶人、茶企，能有更多機會和平台進行交流。」

▼參觀考察知名茶企中茶六山（鳳慶）茶葉有限公司 。（圖／台商提供）

▲▼「茶香悠悠 情牽兩岸」第4屆雲台茶文化交流活動 。（圖／台商提供）

▲▼「茶香悠悠 情牽兩岸」第4屆雲台茶文化交流活動 。（圖／台商提供）

▲台灣茶人雲南茶園。（圖／台商提供）

「這次來雲南看到手工制茶等傳統工藝仍有保留，我非常感動。茶葉的營銷推廣必須以文化為底蘊，才能夠源遠流長，才能夠走向國際。」台灣嘉義縣茶道花藝推廣協會理事長莊宜蓁稱。

吳冠穎是莊宜蓁的女兒，作為年輕一代茶人，她表示更關注新型的飲茶方式，也希望能借此吸引更多年輕群體關注茶產業。

中華傳承發展協會榮譽顧問李壯源提出，茶產業發展，需要生物科技助力。兩岸同胞同為中華民族，應整合力量打造更美好的茶未來。

▲▼「茶香悠悠 情牽兩岸」第4屆雲台茶文化交流活動 。（圖／台商提供）

▲「綠美臨滄 尋味茶香」推介會。（圖／台商提供）

中共臨滄市委常委、市人民政府副市長石慶賀向台灣民眾拋出橄欖枝，一如既往地關心支持臨滄的發展。

台灣華廈文教農經交流協會秘書長王家蓁表示，此次臨滄行，深入瞭解到臨滄的豐富資源，回台後會動員朋友，積極參與到茶葉、蔗糖、文旅等多個領域的合作。

雲南省委台辦副主任崔冰成表示，兩岸茶文化同根同源、一脈相承，又各有千秋，希望兩岸茶人攜手同行加強合作，進一步深入挖掘新形勢下雲台在茶文化、產業、科技、經貿、旅遊、教育等方面的廣泛合作。

「茶香悠悠·情牽兩岸」第4屆雲台茶文化交流活動是第5屆「七彩雲南·相約台灣」文化交流活動的首場活動。接下來，將圍繞咖啡產業、永子圍棋、兩岸婚姻家庭等領域開展一系列交流活動。

▼台灣茶人與雲南少數民放聯歡交流，體驗「拉祜族打歌」傳統文化魅力 。（圖／台商提供）

▲▼「茶香悠悠 情牽兩岸」第4屆雲台茶文化交流活動 。（圖／台商提供）

▼參觀七彩煉玉陶瓷主題文化園，體驗傳統制陶手工藝。（圖／台商提供）

▲▼「茶香悠悠 情牽兩岸」第4屆雲台茶文化交流活動 。（圖／台商提供）

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