　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中搜教官領隊溯溪！飛龍瀑布山難傳5死5受困　直升機成功吊掛1人

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布昨(20日)下午近5時傳出山難事故，一行10人溯溪時遇上山洪暴發，其中5人當場被沖走，另5人則是在峭壁上等待救援。警消指出，接獲通報後已立即出動搜救隊，今(21日)救難人員已和受困的5人成功接觸，目前進行直升機吊掛已救出1人。初步了解，待援的5人中有一人就是中搜的教官，此次領隊溯溪活動，不料竟發生意外。

▲▼飛龍瀑布山難傳5亡5受困，直升機出動救援。（圖／民眾提供）

▲飛龍瀑布山難傳5亡5受困，直升機稍早已成功吊掛1人。（圖／民眾提供）

飛龍瀑布是近年相當熱門的溯溪秘境，舊稱「人頭瀑布」，原是魯凱族人的禁地，近年經過相關單位開放才提供遊客入內。警消昨傍晚接獲一名林姓女子報案，指稱丈夫與朋友一行10人前往飛龍瀑布溯溪，但卻遇上山洪暴發，其中5名隊員當場遭沖走，不幸溺斃，而丈夫與其他4名隊員則攀上峭壁待援。

警消獲報後立即組成搜救隊伍兵分2路進行營救，確認生還的5名隊員狀況良好後，即申請直升機救援，今(21日)稍早已成功與5人接觸，並吊掛救出1人，直升機稍後將返台東補足燃油後再返回現場持續執行吊掛救援任務。

而另組搜救隊員則沿著瀑布搜索，初步發現遭沖走的5人中，有1人吊掛在山壁上，生死狀況不明；另沿瀑布找到隊員遭溪水沖落的溯溪裝備，但還未找到4名失聯隊員。

到場救援的中華民國山難救助協會黃正賢指出，待援的5人中有1人就是中搜的教官，據他所知，飛龍瀑布的溯溪行程通常都是3天2夜，但因這一團有專業教官領隊，所以就從難度較高的中段切入，行程改成2天1夜，不料卻遇上山洪發生憾事。

▼飛龍瀑布昨傍晚傳出山難意外。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府消防局霧台飛龍瀑布救護 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼搜救人員分為2組前進搜救，並申請直升機救援。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東霧台飛龍瀑布溯溪山難，傳5死5受困。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東霧台飛龍瀑布溯溪山難，傳5死5受困。（圖／記者陳崑福翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「台灣警察可憐！」女星心疼2警打浩克被罰　嗆爆高層
王淨、曹佑寧放閃情侶照！　藏甜蜜3細節
快訊／台南女陳屍馬路上！　身體無外傷
市川猿之助輕生2死「最重涉殺人罪」　律師解讀3罪嫌
飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」！　七連瀑極端險境曝
大陸網紅直播「狂灌2公斤白酒」暴斃　好友心痛：火化了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

炸彈虛驚！六福村今起入園要安檢　警出動戒護、機動派出所

快訊／台南安平運河驚見女浮屍！身體無外傷

中搜教官領隊溯溪！飛龍瀑布山難傳5死5受困　直升機成功吊掛1人

警連抽「超商浩克」12下遭記過　民眾灌爆署長臉書：基層誰敢出勤

超商浩克事件「最奴的是他」　律師：應該會紅到國外吧

飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」！中段難度高　七連瀑極端險境曝

「超商浩克」影片拍攝者還原真相！　呂秋遠批中壢警暴徒

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

爆頭「超商浩克」涉執法過當　中壢警分局長也受處分

朱學恒幫中壢警叫屈！　打爆超商浩克遭罰：以後愛的小手拍拍好了

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

（無標）桃園浩克被警方毆打12下

李翊君演唱會「台下坐大咖巨星」　驚喜獻唱JJ《曹操》：什麼歌我都會XD

「真人浩克」怒吼大鬧超商　狠砸物品還毆2警被壓制！

「挖呀挖」改編看尪手機版　跟妹聊天、偷嗆妻被抓包

動力火車顏志琳翻唱NewJeans《Ditto》　韓文也通..網友聽跪：歌手天花板

炸彈虛驚！六福村今起入園要安檢　警出動戒護、機動派出所

快訊／台南安平運河驚見女浮屍！身體無外傷

中搜教官領隊溯溪！飛龍瀑布山難傳5死5受困　直升機成功吊掛1人

警連抽「超商浩克」12下遭記過　民眾灌爆署長臉書：基層誰敢出勤

超商浩克事件「最奴的是他」　律師：應該會紅到國外吧

飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」！中段難度高　七連瀑極端險境曝

「超商浩克」影片拍攝者還原真相！　呂秋遠批中壢警暴徒

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

爆頭「超商浩克」涉執法過當　中壢警分局長也受處分

朱學恒幫中壢警叫屈！　打爆超商浩克遭罰：以後愛的小手拍拍好了

浩克大鬧超商主因「疑似情傷」！520求婚3年女友被拒　友：傷很深

法派專機「接送澤倫斯基」細節曝光！　馬克宏：烏克蘭能扭轉局勢

警打超商浩克12下遭懲…台YTR「換你兒子被揍揍看？」 苦笑：台灣真棒

尹錫悅今下午首會晤澤倫斯基　可能討論援助烏克蘭方案

喝咖啡不能配B群？「4種保健品」吸收影響一次看

罕見！裁判比賽中突然掛彩　原來是被「詹皇」撞到

腸病毒5月底進入高峰期　北市教育局：1班2人感染就停課7天

民進黨選戰主軸「打侯」？　他揭策略：僅凸顯賴清德優勢

1個月奪750命！蘇丹內戰簽署「7天停火協議」　美沙監督執行

民進黨：侯友宜勿把市府當競總　發言人幫回應「公器私用」

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

社會熱門新聞

即／警打超商浩克　遭記過2次

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

快訊／「超商浩克」5萬交保！

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

高大成出手！要替「5億高中生」驗屍

超商浩克事件「他最奴」　律師：會紅到國外吧

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

「真人浩克」傷警！金牌健美選手

警連抽「超商浩克」12下遭記過　署長臉書遭灌爆

呂秋遠批員警打爆「超商浩克」：只是另一個暴徒

超商浩克遭警打　律師：這是私刑

更多熱門

相關新聞

飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」！　七連瀑極端險境曝

飛龍瀑布舊稱「人頭瀑布」！　七連瀑極端險境曝

屏東霧台鄉20日發生山難事件傳出5死，案發地點飛龍瀑布近年成為熱門的溯溪秘境，不過從中段開始挑戰難度就相當高，一行人受困的位置就在中段七連瀑。事實上，當地舊名「人頭瀑布」，原為魯凱族人的禁地，是經相關單位開放才能供遊客入內遊憩，沒想到發生憾事。

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

飛龍瀑布山難傳5亡5受困！　最新搜救進度曝

義大利洪水釀14死　逾3.6萬人緊急撤離

義大利洪水釀14死　逾3.6萬人緊急撤離

超商浩克遭警打　律師：這是私刑

超商浩克遭警打　律師：這是私刑

新北男跟團遊澳花瀑布失聯　妻：下切沒上來

新北男跟團遊澳花瀑布失聯　妻：下切沒上來

關鍵字：

屏東霧台鄉飛龍瀑布山難影音中搜教官帶隊

讀者迴響

熱門新聞

即／警打超商浩克　遭記過2次

「超商浩克」遭打滿臉血　爆執法過當

呂秋遠批中壢警暴徒　影片拍攝者還原真相

超商浩克道歉了！上銬狂喊對不起

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

即／屏東飛龍瀑布山難　傳5人溺斃

快訊／「超商浩克」5萬交保！

台灣選手披五星旗　體育署回應了

高中生結婚2小時墜亡！丈夫說話了

台灣跆拳道選手奪銅　舉五星旗領獎

高大成出手！要替「5億高中生」驗屍

王淨、曹佑寧「520放閃」貼情侶照

網紅直播PK「狂灌白酒」　隔天住處身亡

寶寶天生沒雙臂　媽拒墮胎決心生下來

更多

最夯影音

更多
揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控

揮打超商浩克涉執法過當？ 中壢警：遭挑釁致情緒失控
超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

5億高中男證婚人還原現場　嬤目睹公媳亂倫母丟國籍

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

水泥工月薪8萬遭酸民攻擊　他指50公斤麻袋：你來搬看看

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

超商浩克攻擊警方（原始畫面）

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面