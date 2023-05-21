中搜教官領隊溯溪！飛龍瀑布山難傳5死5受困　直升機成功吊掛1人

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布昨(20日)下午近5時傳出山難事故，一行10人溯溪時遇上山洪暴發，其中5人當場被沖走，另5人則是在峭壁上等待救援。警消指出，接獲通報後已立即出動搜救隊，今(21日)救難人員已和受困的5人成功接觸，目前進行直升機吊掛已救出1人。初步了解，待援的5人中有一人就是中搜的教官，此次領隊溯溪活動，不料竟發生意外。

▲飛龍瀑布山難傳5亡5受困，直升機稍早已成功吊掛1人。（圖／民眾提供）

飛龍瀑布是近年相當熱門的溯溪秘境，舊稱「人頭瀑布」，原是魯凱族人的禁地，近年經過相關單位開放才提供遊客入內。警消昨傍晚接獲一名林姓女子報案，指稱丈夫與朋友一行10人前往飛龍瀑布溯溪，但卻遇上山洪暴發，其中5名隊員當場遭沖走，不幸溺斃，而丈夫與其他4名隊員則攀上峭壁待援。

警消獲報後立即組成搜救隊伍兵分2路進行營救，確認生還的5名隊員狀況良好後，即申請直升機救援，今(21日)稍早已成功與5人接觸，並吊掛救出1人，直升機稍後將返台東補足燃油後再返回現場持續執行吊掛救援任務。

而另組搜救隊員則沿著瀑布搜索，初步發現遭沖走的5人中，有1人吊掛在山壁上，生死狀況不明；另沿瀑布找到隊員遭溪水沖落的溯溪裝備，但還未找到4名失聯隊員。

到場救援的中華民國山難救助協會黃正賢指出，待援的5人中有1人就是中搜的教官，據他所知，飛龍瀑布的溯溪行程通常都是3天2夜，但因這一團有專業教官領隊，所以就從難度較高的中段切入，行程改成2天1夜，不料卻遇上山洪發生憾事。

▼飛龍瀑布昨傍晚傳出山難意外。（圖／記者陳崑福翻攝）