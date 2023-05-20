化學車「綠色噁液噴滿地」害騎士慘摔傷　環保局：最高可罰30萬　

▲ 五股一輛槽車漏出噁心的綠色液體。（圖／翻攝自臉書我是五股人）

記者戴上容／新北報導

52歲江姓男子，日前駕駛一輛化學槽車行經新北市五股區御史路時，疑因設備損毀，使大量綠色廢液噴灑路面，造成一名路過的機車騎士摔傷，而綠色廢液更引起居民恐慌，環保局接獲報案，進一步發現，該車未攜帶廢棄物隨車證明文件，依法最重可罰30萬元，將告發函請新北地檢署偵辦。

據了解，新北市五股區18日下午4時許，有輛槽車行經御史路時，車輛漏出綠色液體潑灑地面，造成43歲機車騎士黃男滑倒、四肢擦挫傷。環保局表示，經查為該工程行已違反廢棄物清理法第27條規定，依法開罰，最高可處6000元罰鍰，並要求業者清潔路面，業者當日完成清理。

▲▼ 五股槽車漏出綠色液體，嚇壞居民 。（圖／記者戴上容翻攝）

環保局進一步追查發現，該車輛雖領有臺北市核發廢棄物清除許可證，但當日司機載運廢液時未攜帶廢棄物隨車證明文件，故依違反廢棄物清理法第9條，最重可罰30萬元，將向新北地檢署告發偵辦。

另，因司機也無法說明該車輛廢液欲載運往何處處理，為避免任意棄置污染環境，環保局依廢棄物清理法規定扣留該車輛。有關車上目前存留的廢液部分，已命業者應於清理前提送廢棄物處置計畫書，說明其改善方式及後續處理機構，並經環保局核定後辦理清除改善作業。