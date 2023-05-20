　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

山豬危害苗栗農園「樹上的也不放過」　梨園滿地套袋...果農快哭了

▲▼大湖張姓梨農看到果園內滿地的套袋，心都涼了一半，沒想到山豬還能吃到樹上的果實。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲大湖張姓梨農看到果園內滿地的套袋，心都涼了一半，沒想到山豬還能吃到樹上的果實。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣靠東側有丘陵地形的鄉鎮，近年來頻傳山豬危害作物事件，農民苦不堪言，位在大湖鄉鯉魚潭水庫環湖旁的水梨園最近遭到山豬侵襲，滿地的套袋和被山豬啃過的果實，梨農是欲哭無淚。

張姓梨農看到果園內滿地的套袋，心都涼了一半，沒想到山豬還能吃到樹上的果實，大嘆「山豬也太聰明了吧」！一開始梨農還以為是猴子，看到樹上的水梨套袋沒被破壞，加上果實被咬過的痕跡認為應該不是猴子。

果農找來獵捕山豬8年經驗的張姓獵人到場勘查，果然發現山豬進出果園的路徑，並從樹枝上的印痕加上地上的糞便，證實兇手就是山豬。張姓獵人說，山豬不會爬樹，牠會先壓斷樹枝之後再啃食套袋裡面的果實。

每年10月開始由於山上缺水、缺食物，山豬會成群下山覓食，舉凡橘子、竹筍、香蕉樹、地瓜、芋頭都是山豬的食材，現在連離地面有點高度的高接梨都成山豬的獵食目標，農民對山豬真是又恨又怕。

梨農說，今年剛開始接穗時碰到乾旱缺水，沒想到果實正要開始長成又遭到山豬危害，今年的收成減量是避免不了，只希望山豬獵人能盡快幫忙抓到兇手，讓他減少損失。

▲▼獵人從樹枝上的印痕加上地上的糞便，可以百分百證實偷採高接梨的兇手就是山豬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼獵人從樹枝上的印痕加上地上的糞便，可以百分百證實偷採高接梨的兇手就是山豬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼獵人從樹枝上的印痕加上地上的糞便，可以百分百證實偷採高接梨的兇手就是山豬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗大湖的高接梨正值成長期，部分果園卻遭山豬侵襲之苦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗大湖的高接梨正值成長期，部分果園卻遭山豬侵襲之苦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗大湖的高接梨正值成長期，部分果園卻遭山豬侵襲之苦。（圖／記者蔡文淵翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／六福村緊急公告！　全面閉園一天
夜市地上撿到「10萬裸鈔」！暗黑內幕曝光　店家急喊：快丟掉
瘦子認了「又開始抽菸」！　揭破戒主因
「不可能已繼承5億！」高中生離奇亡　呂秋遠10點分析：太傻
快訊／神劇本！「老八」末節大逆轉　東冠2連勝
快訊／侯友宜：當選總統將到立院「國情報告」
宣布淘汰名單！　徐懷鈺錄影「一個人坐角落」畫面被拍
蘿莉塔懷孕「男友家要求簽婚前協議」：怕我奪產！
5億高中生假孫真兒！阿嬤抓到「公媳亂倫」　怒：老公喊爽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／六福村收到「炸彈恐嚇」！園方緊急公告：全面閉園一天

22刀狠殺16年養育之恩嬤！他奪命搶錢先嫖妓　法院判他賠償1753萬

偷功德箱前先拜拜！　神明不領情...彰化無業男6小時落網　

老闆52萬「黑水鬼」手錶忘了拿　無良員工摸走被逮...竟背7條通

阿嬤開門...哈士奇偷逃家上街玩耍　跳上陌生人機車踏墊賣萌

快訊／國3南211.9k事故！1大1小車追撞佔外側車道　車流回堵中

台11線死亡車禍！小貨車自撞電桿「車頭全爛」　駕駛頭部重創亡

山豬危害苗栗農園「樹上的也不放過」　梨園滿地套袋...果農快哭了

5億高中生假孫真兒！嬤疊椅抓姦逮「公媳亂倫」　怒：老公還喊爽

高中男墜樓留5億遺產！　大陸籍媽媽通姦丟國籍...最多只能拿200萬

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

快訊／六福村收到「炸彈恐嚇」！園方緊急公告：全面閉園一天

22刀狠殺16年養育之恩嬤！他奪命搶錢先嫖妓　法院判他賠償1753萬

偷功德箱前先拜拜！　神明不領情...彰化無業男6小時落網　

老闆52萬「黑水鬼」手錶忘了拿　無良員工摸走被逮...竟背7條通

阿嬤開門...哈士奇偷逃家上街玩耍　跳上陌生人機車踏墊賣萌

快訊／國3南211.9k事故！1大1小車追撞佔外側車道　車流回堵中

台11線死亡車禍！小貨車自撞電桿「車頭全爛」　駕駛頭部重創亡

山豬危害苗栗農園「樹上的也不放過」　梨園滿地套袋...果農快哭了

5億高中生假孫真兒！嬤疊椅抓姦逮「公媳亂倫」　怒：老公還喊爽

高中男墜樓留5億遺產！　大陸籍媽媽通姦丟國籍...最多只能拿200萬

東方設計大學主動申請停招！原因曝光　在校生還有634名

國中會考也傳「詐彈」恐嚇！潘文忠：請警察加強巡邏「考生與家長放心」

馬祖女童深夜「呼吸困難」家屬好心急！　海巡快艇跨島送醫

快訊／六福村收到「炸彈恐嚇」！園方緊急公告：全面閉園一天

2024民眾黨立委如何佈局？　柯文哲：6／1不分區開始報名

逛街看到鑽石項鍊！老公秒嗆「你沒那個資格」她超受傷

上海開通「假日列車」直達通化　12天行程睡全軟臥4人包廂

4歲烏女童遭「充氣城堡拉繩」纏住窒息亡　工作人員只顧滑手機

「一帆風順」假兒子來騙錢　桃園發現貓膩戳破謊言

賴清德團隊再增3發言人　打侯大將入列

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

社會熱門新聞

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

5億高中生驚世家庭起底　父是憨兒阿公是親爸

5億高中生墜樓　30筆「房產權狀」全被鎖在事務所

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

5億高中男遺產　律師：母親只能拿200萬

律師點高中生「3問題」：2hrs也可繼承

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

5億高中生墜亡！阿公前一天才火化

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光

高中生親爹偷吃！元配扮柯南蒐集DNA

5億高中生10樓墜落身亡「欄杆上留鞋印」

外送員批同行外掛接單神器　判拘10天賠1萬

高大成曝高中生墜亡疑點！傷勢不合理

更多熱門

相關新聞

恐怖瞬間！苗栗男上班途中遇坍方　整輛車被砸爛

恐怖瞬間！苗栗男上班途中遇坍方　整輛車被砸爛

苗栗縣大湖往泰安苗62線1.6k發生落石，一部轎車被土石壓在下面，駕駛自己脫困，所幸並無大礙。現場監視器畫面事後曝光，只見當時轎車正準備通過坍方路段，但沒想到山壁巨石卻突然整片崩落，當場將轎車砸爛，畫面相當驚悚。

即／苗栗大湖山區落石　自小客「整輛砸爛」

即／苗栗大湖山區落石　自小客「整輛砸爛」

苗栗婦遭騙140萬元還被迫加碼　警逮2「幣商」

苗栗婦遭騙140萬元還被迫加碼　警逮2「幣商」

苗栗大湖草莓季一日遊這樣玩！

苗栗大湖草莓季一日遊這樣玩！

高接梨耐寒還能長得大又甜　台中農改場靠這招

高接梨耐寒還能長得大又甜　台中農改場靠這招

關鍵字：

大湖高接梨

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

女副市長超淫亂！一年開房啪啪265次

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

5億高中生驚世家庭起底　父是憨兒阿公是親爸

5億高中生墜樓　30筆「房產權狀」全被鎖在事務所

莫莉抓手慘了「鬧上韓媒版面」！標題遭下：別碰IU

新北「超正檢察官」脫法袍！

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

5億高中男遺產　律師：母親只能拿200萬

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面