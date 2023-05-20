山豬危害苗栗農園「樹上的也不放過」　梨園滿地套袋...果農快哭了

▲大湖張姓梨農看到果園內滿地的套袋，心都涼了一半，沒想到山豬還能吃到樹上的果實。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣靠東側有丘陵地形的鄉鎮，近年來頻傳山豬危害作物事件，農民苦不堪言，位在大湖鄉鯉魚潭水庫環湖旁的水梨園最近遭到山豬侵襲，滿地的套袋和被山豬啃過的果實，梨農是欲哭無淚。

張姓梨農看到果園內滿地的套袋，心都涼了一半，沒想到山豬還能吃到樹上的果實，大嘆「山豬也太聰明了吧」！一開始梨農還以為是猴子，看到樹上的水梨套袋沒被破壞，加上果實被咬過的痕跡認為應該不是猴子。

果農找來獵捕山豬8年經驗的張姓獵人到場勘查，果然發現山豬進出果園的路徑，並從樹枝上的印痕加上地上的糞便，證實兇手就是山豬。張姓獵人說，山豬不會爬樹，牠會先壓斷樹枝之後再啃食套袋裡面的果實。

每年10月開始由於山上缺水、缺食物，山豬會成群下山覓食，舉凡橘子、竹筍、香蕉樹、地瓜、芋頭都是山豬的食材，現在連離地面有點高度的高接梨都成山豬的獵食目標，農民對山豬真是又恨又怕。

梨農說，今年剛開始接穗時碰到乾旱缺水，沒想到果實正要開始長成又遭到山豬危害，今年的收成減量是避免不了，只希望山豬獵人能盡快幫忙抓到兇手，讓他減少損失。

▲▼獵人從樹枝上的印痕加上地上的糞便，可以百分百證實偷採高接梨的兇手就是山豬。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗大湖的高接梨正值成長期，部分果園卻遭山豬侵襲之苦。（圖／記者蔡文淵翻攝）