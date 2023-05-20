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老闆52萬「黑水鬼」手錶忘了拿　無良員工摸走被逮...竟背7條通

▲▼陳姓老闆從曾姓員工的手機裡發現與當舖聯絡的訊息，才知道原來手錶是遭員工摸走典當，氣到直呼：「真的是飼老鼠咬布袋！」。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼陳姓老闆從曾姓員工的手機裡發現與當舖聯絡的訊息，才知道原來手錶是遭員工摸走典當，氣到直呼：「真的是飼老鼠咬布袋！」。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名曾姓男子（38歲）日前跟著陳姓老闆前往客戶家中打掃，老闆因工作方便將價值52萬的「黑水鬼」勞力士錶拿下，曾男竟趁隙摸走還典當20萬花光。後來老闆向他借用手機時，意外發現他與當鋪的聯絡訊息，這時才知道原來手錶是遭自己員工偷走，讓他直呼：「真的是飼老鼠咬布袋！」

在高雄開設清潔公司的陳姓男子，於4月下旬與2名員工，前往位於美術館附近的客戶家中清潔時，陳為方便打掃，故將價值52萬元的勞力士手錶取下，放在廚房的中島上，直到隔天才想起手錶沒有拿，還特地拿著客戶提供的鑰匙返回察看，但手錶卻是不翼而飛。陳男雖曾懷疑員工順手牽羊，但因沒有證據，只好暫時作罷。

▲▼陳姓老闆從曾姓員工的手機裡發現與當舖聯絡的訊息，才知道原來手錶是遭員工摸走典當，氣到直呼：「真的是飼老鼠咬布袋！」。（圖／記者吳世龍翻攝）

直到18日上午，陳男工作時因忘了帶手機，向曾姓員工借用公司無償提供的手機來聯絡事情，卻意外發現手機裡，竟有曾男與當鋪之間的對話，內容還提及典當手錶事宜，陳男見狀便試著詢問典當手錶一事，當下業者回應:「是指上次的黑水鬼嗎？」後續得知手錶已經交給下游廠商，陳男氣得向轄區鼓山分局龍華派出所報警逮人。

▲▼陳姓老闆從曾姓員工的手機裡發現與當舖聯絡的訊息，才知道原來手錶是遭員工摸走典當，氣到直呼：「真的是飼老鼠咬布袋！」。（圖／記者吳世龍翻攝）

據警方初步了解，從事清潔工的38歲曾姓男子，從去年9月27日起陸續遭新竹、台北、桃園、士林、南投、高雄及橋頭地檢署發布通緝在案，且7案全是詐欺罪嫌，偵訊後將他解送歸案。

曾男為躲避警方查緝，幾乎都是徒步或搭乘大眾運輸工具上下班，連身上手機都是公司無償提供使用的，但他卻不知感恩，竟還偷走老闆的勞力士手錶，難怪陳姓老闆氣到直呼：「真的是飼老鼠咬布袋！」

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