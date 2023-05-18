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林園廠外洩丙烯5000噸　中油駁是內漏：將停爐全面檢修

▲▼中油林園廠爆「丙烯外洩」3個月，高市府出手開罰！令限期改善。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲中油林園廠爆「丙烯外洩」3個月。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄環保局近日收到民眾檢舉，中油林園廠2月底至今有丙烯洩漏5000噸狀況，17日緊急派人調查後，發現該廠確實有換熱器破損，導致丙烯進入換熱冷卻水，依法開罰10萬至2000萬元並限期改善。對此，中油18日表示，針對換熱器丙烯出現「內漏」狀況，將停爐後全面檢修，目前周遭環境測值均符合法規規範。

中油18日表示，有關中油林園廠新三輕工場於2月底發現換熱器破管出現內漏狀況，造成丙烯洩漏溶解入冷卻水系統一事，當時發現時即已配管做好丙烯回收，密切監測周遭丙烯濃度，不管是水中的或周遭環境的檢測，皆符合規範，無工安、環保的疑慮，無外界所傳外洩超過5000噸丙烯情事。

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▲▼中油林園廠驚爆「丙烯外洩3個月」　高市府開鍘！最高可罰2千萬。（圖／翻攝自中油官網）

▲中油表示，基於最高安全標準考量，5月22日將停爐進行全面性的設備檢修。（圖／翻攝自中油官網）

林園廠雖做好丙烯回收，且環境測值均符合規範，基於最高安全標準考量，林園廠仍規劃停爐檢修，由於事涉石化產業供應鏈，4月底與下游廠商協調商議，便洽請客戶調整產線及產能因應，目前已行文環保局，報備於5月22日停爐檢修，已獲環保局同意。

台灣中油強調，停爐後將進行全面性的設備檢修，提升設備可靠度，確保安全，環保與正常營運。

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