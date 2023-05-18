7款運動夯品「最低0元換」！全聯、大潤發推「居家迷你健身房」

▲全聯、大潤發首次推出NAUTICA「居家迷你健身房」集點換購新品。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

全聯推出全新集點模式，除了門市消費可集福利點外，現在到APP玩福利熊手機遊戲，不用消費就能拿點數、積分、折價券，對準婆媽和小資族精打細算的喜好！如今更同步與大潤發推出「NAUTICA居家迷你健身房」點換購活動，7款獨家時尚運動周邊，最低0元就能換。

▲全聯推出「福利熊大冒險」手遊，玩消消樂遊戲就能免費拿點數、折價券。（圖／記者湯興漢攝）

全聯慶祝25周年，為了讓會員耳目一新，推出全新類別的換購商品，也首次以手遊來結合集點換購，打造全新集點模式。根據調查顯示，休閒娛樂類第1名的手遊類型，玩家忠誠度都相當高，他們對遊戲要求不高，不太喜歡太複雜的遊戲，又以益智解謎類最受喜愛，讓人意外的是，玩家以40~54歲的女性比例較高，恰好是全聯主要的婆媽客層。

因此全聯5/19起將在PX Pay推出全新「福利熊大冒險」消消樂遊戲，共有250個關卡，玩遊戲就能免費拿點數、積分、商品折價券，也藉此讓會員更加活躍，進行線上、線下的融合，提升顧客黏著度。

▲業者提到，這次一改過往是餐廚、家電的換購用品，推出運動用品周邊。（圖／記者湯興漢攝）



全聯行銷協理劉鴻徵也透露，很多婆媽也擔心骨質疏鬆或肌力不足而想要運動，但捨不得花錢去健身房，所以這次特別與大潤發共同推出「NAUTICA居家迷你健身房」點換購活動，一改過往大多是推出餐廚、家電的換購用品。

此次嚴選美國時裝知名品牌NAUTICA共同合作推出NAUTICA Competition系列獨家商品，創於1983年的NAUTICA，創始人與設計師David Chu致力於將海洋靈感傳遞至世界各地。成為日常風格，以「航海意象，都會風尚」為宗旨，一開始從6種外套樣式發跡，至今已成為國際知名品牌。目前於65個國家設有超過300間專門店、1200多個店中店專賣點，銷售70項類別產品，台灣則由潤泰代理經營超過20年，共有24個百貨專櫃。

今年NAUTICA適逢40週年，首次與超市通路合作，跨足開發運動相關商品與配件，特別選擇NAUTICA Competition休閒系列，更加契合運動的生活提案，展現品牌新面貌。

▲全聯、大潤發首次推出「NAUTICA居家迷你健身房」有7款運動周邊。（圖／記者湯興漢攝）



5/19~8/10「NAUTICA居家迷你健身房」點換購，推出7款時尚運動周邊，包括「速乾抗菌運動毛巾(粉藍/粉紅) 」、「兩用智能計數跳繩」、「放鬆按摩滾筒」、「雙層保溫吸管杯(粉紅/灰) 」、「多功能收納運動包」、「隔音防震防滑運動墊」、「便攜式按摩筋膜槍套組」。

其中兩用智能計數跳繩，擁有長繩、負重球雙配置，且能自由調整長度，全家可共用，還有智能LED顯示螢幕，可精準計數，助燃脂一臂之力。

▲兩用智能計數跳繩，擁有長繩、負重球雙配置，且能自由調整長度。（圖／記者湯興漢攝）

而現代人壓力大，業者也推薦便攜式按摩筋膜槍套組，僅重230g比一罐可樂還輕，模擬真實按摩師手法，深入穴位舒緩酸痛點，按摩更精準到位，成為隨身按摩師。

▲便攜式按摩筋膜槍套組，像是有隨身按摩師。（圖／記者湯興漢攝）



5/19~8/10期間，不論到全聯或者大潤發都可換購，在全聯消費生鮮單筆每滿100元，可獲1積分；消費每滿100元可獲3福利點，最低200福利點、3生鮮積分加價229元~1999元即可換購，或者2000福利點起，免加價0元就能帶回家！

此外，首次推出使用大潤發「發幣」也可換購，於大潤發消費每1元可回饋0.5%發幣，若使用大潤發聯名卡則天天享發幣1%回饋，換購商品最低可用20發幣，加價229元~1999元，或者200發幣起免加價，即可換購7款時尚健身好物。

▲全聯、大潤發首次推出NAUTICA居家迷你健身房集點換購新品。（圖／記者湯興漢攝）