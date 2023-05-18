　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

山東萊州發現巨型單體金礦床　總量達580噸...估值上看8800億元

▲山東萊州發現巨型單體金礦床，總量約580噸。（圖／翻攝微博）

▲山東萊州發現巨型單體金礦床，總量約580噸。（示意圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東萊州西嶺村金礦勘查項目昨（17）日通過專家評審，初步認定西嶺金礦新增金金屬量近200噸，累計金金屬量達580噸，潛在經濟價值2000多億元人民幣（約8800億元新台幣）。西嶺金礦成為迄今大陸發現的最大單體金礦床，屬世界級巨型單體金礦床。

▲山東萊州發現巨型單體金礦床，總量約580噸。（圖／翻攝微博）

《新華網》報導，西嶺金礦位於正在開採的三山島金礦深部，其北部為國內（大陸）第二大單體金礦床三山島北部海域金礦。山東省地礦局第一地質大隊研究員遲洪紀透露，「此次西嶺金礦增儲後，在三山島金礦帶不足20平方千米（公里）範圍就已累計查明金礦資源量達1300多噸，在世界範圍內也是罕見的。」

山東黃金地質礦產勘查有限公司副總經理馮濤指出，西嶺金礦資源量主要分布於地下1公里至2.5公里標高範圍內，是目前大陸境內發現深度最深的金礦，「西嶺金礦主要礦體控制最大走向長1996公尺、最大延深2057公尺，礦體最大厚度可達62.35公尺，平均品位4.26克/噸，估計潛在價值約2000多億元人民幣。」

山東自2022年起實施新一輪戰略性找礦行動，以金、鐵、煤、銅、稀土、石墨、螢石等戰略性礦產為重點，2023年3月，乳山市探獲一大型金礦床，查明金金屬量近50噸。此次西嶺金礦增儲，刷新大陸最大單體金礦床儲量紀錄，同時再拓山東省大型金礦版圖，進一步鞏固山東金礦資源第一大省地位。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
清寒女大生追夢爆頭亡　悲痛父飛台見最後一面
快訊／威廉當爸了！　卓君澤懷孕4個月
《半澤》市川猿之助「衣櫃內被發現」　同住父母身亡
八大妹遭潑熱湯「恐毀容」！　最新自拍照曝
打球撞隊友牙斷掉！　對手「髒動作」遭起訴
「龍蝦吃到飽」無預警取消！　顧客苦等1個月：有被騙的感覺
勒索觀光局長1千萬！　否則壽山動物園、蓮池潭放炸彈
5歲女兒成黑戶　童言問：媽媽，為什麼我不能去上學？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

澤倫斯基與陸「特別代表」會見　中方籲：各方需創造止戰和談條件

山東萊州發現巨型單體金礦床　總量達580噸...估值上看8800億元

港足壇爆「假球案」23人被捕　外圍人士利用誇張肢體語言控制比賽

成都飛曼谷「機票只要13元」！女子秒搶2張　網笑：出發別帶腎

陸共享單車創辦人赴美開咖啡店　陸網友嗆：拿我們的押金去創業？

中亞峰會前夕習近平與哈薩克總統會談　發布聯合聲明論及台灣

25歲中國男子慘死巴黎公寓　全身遭毆打！膠帶封住口鼻

男子月賺9萬遭疑出軌　爬上14樓復仇....尷尬！女友不知情

脫口秀辱軍事件發酵！女網友PO「1表情符號」　警火速出動逮捕

大陸「溫商女首富」病逝…享年57歲！公司證實：與癌症抗爭20年　

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

關穎力挺王思佳「這是她人生的功課」　揭名牌包「水很深」..信好友不知情

廟青結婚...喜宴差點變廟會　新人進場眾人大喊「進喔！」

情侶日常對話狂撒狗糧　甜蜜互比「誰更愛對方」

柯文哲「向天下徵副手」　民眾黨：郭台銘是不錯人才

女童過馬路無助等52秒　45車無視...持續往前衝

澤倫斯基與陸「特別代表」會見　中方籲：各方需創造止戰和談條件

山東萊州發現巨型單體金礦床　總量達580噸...估值上看8800億元

港足壇爆「假球案」23人被捕　外圍人士利用誇張肢體語言控制比賽

成都飛曼谷「機票只要13元」！女子秒搶2張　網笑：出發別帶腎

陸共享單車創辦人赴美開咖啡店　陸網友嗆：拿我們的押金去創業？

中亞峰會前夕習近平與哈薩克總統會談　發布聯合聲明論及台灣

25歲中國男子慘死巴黎公寓　全身遭毆打！膠帶封住口鼻

男子月賺9萬遭疑出軌　爬上14樓復仇....尷尬！女友不知情

脫口秀辱軍事件發酵！女網友PO「1表情符號」　警火速出動逮捕

大陸「溫商女首富」病逝…享年57歲！公司證實：與癌症抗爭20年　

嚴正嵐婆婆超強職業曝光！　婆媳同居「為一原因」分桌吃飯

施工影片曝光！她揭竹縣天坑廠商偷復工　喊話楊文科「出來講清楚」

清寒女大生追夢卻爆頭亡…悲痛父急辦護照來台　勞工局說話了

保障救災現場餐飲補給無虞　台南救災後勤補給聯盟合作機制發表

公平會正式受理遠傳併亞太　台台併尚未公告

理科生怨教授只看「文組的東西」　網曝1現實：在職場很吃虧

快訊／威廉當爸了！　卓君澤懷孕4個月...寶寶小名曝光

緊急疏散畫面曝！觀光局長收「炸彈恐嚇信」　高市景點全面巡檢

女毒販保外就醫狡兔三窟避查緝　南警鍥而不捨起獲毒品

恐嚇壽山動物園、蓮池潭放炸彈　警方追IP來自「這個地方」

「地獄電梯」畫面曝！　男童突被帶走重摔亡

大陸熱門新聞

遊客赴陸無電子支付　嘆「便利與我無關」

長腿妹正吃海底撈「當場脫了」辣照瘋傳

實測北京一天只花現金！結果出爐

赴陸無行動支付怎辦？2「解方」開通

一上高鐵「乘客全在啃鴨脖」！她曝迷人味道

泰國買春嫌服務差！陸富商被亂刀砍死曝屍酒店

台灣人在大陸也能享受快捷支付啦

峇里島情侶「神秘5小時」慘死　法醫說話了

港海底撈招服務生月薪最高13.7萬元 每5年送金元寶「只有一條件」

馬曉光、黃文濤出任海協會副會長

57歲溫商女首富逝世！公司證實曝死因

峇里島正妹全裸死在浴缸！生前照曝光

機票只要13元！女子秒搶2張　網笑：出發別帶腎

脫口秀辱軍事件發酵！女網友PO「1表情符號」　警火速出動逮捕

更多熱門

相關新聞

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

濟南市長清區一社區5月10日發生了一起滅門慘案，血腥過程震驚陸網。據通報，兇手為一名賈姓英語老師，死者為63歲的長清區文昌街道西李村中共黨支部書記劉繼傑、37歲妻子及16歲的兒子共3人。案發不久，作案的賈姓老師也畏罪自殺身亡。

秘魯金礦失火　恐有27名礦工死亡

秘魯金礦失火　恐有27名礦工死亡

7人吃Buffet狂嗑「300隻螃蟹」戰利品擺滿桌 網好奇：不是限2小時

7人吃Buffet狂嗑「300隻螃蟹」戰利品擺滿桌 網好奇：不是限2小時

單手拿起25公斤金磚放話就送！下秒阿公直接拿起

單手拿起25公斤金磚放話就送！下秒阿公直接拿起

山東化工廠爆炸致9死！巨型蘑菇雲直沖天

山東化工廠爆炸致9死！巨型蘑菇雲直沖天

關鍵字：

山東萊州金礦儲量貴金屬

讀者迴響

熱門新聞

小一女童上學…把「4個月大弟弟」裝進書包

天氣太熱睡不著！他花200元DIY冷氣吹到爽

快訊／《半澤直樹》男星倒臥家中「媽媽身亡」！1死1昏迷

黎明學院越籍女學生實習意外　頭部重創亡

男友推特PO激戰照　她傻眼「那是我」怒告偷拍

大雨今晚到！　「全台連下2天」最劇時間曝

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

女大生實習生慘爆頭沒命　烘焙公司今照常營業

她嚴重濕疹！3習慣全戒「改善70%」

獨／炎上咖啡店！他神還原棉花糖餅乾放門口：請你吃

「正妹情侶慘死峇里島」破案了！　警說法讓人傻眼

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」目擊片瘋傳

快訊／《半澤》男星父親身亡！雙親離世　演藝工作緊急喊卡

未婚夫是女人　她2年來以為跟男做愛

台AV圈爆性病危機！

更多

最夯影音

更多
留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影

留1星負評！被公審女子現身　不敢出門...對咖啡廳有陰影
茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

茶行師傅示範方紙摺疊包裝　包好後圖案完美對齊超療癒

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

台中女見男網友「需先買點數」　錢不夠還被兇！得知遭詐崩潰

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

搭車目睹兒子跟正妹要LINE　媽笑：難怪有一堆美女好友

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

建中生等公車突倒地無心跳　警消衝200公尺CPR救回！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面