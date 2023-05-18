山東萊州發現巨型單體金礦床　總量達580噸...估值上看8800億元

▲山東萊州發現巨型單體金礦床，總量約580噸。（示意圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

山東萊州西嶺村金礦勘查項目昨（17）日通過專家評審，初步認定西嶺金礦新增金金屬量近200噸，累計金金屬量達580噸，潛在經濟價值2000多億元人民幣（約8800億元新台幣）。西嶺金礦成為迄今大陸發現的最大單體金礦床，屬世界級巨型單體金礦床。

《新華網》報導，西嶺金礦位於正在開採的三山島金礦深部，其北部為國內（大陸）第二大單體金礦床三山島北部海域金礦。山東省地礦局第一地質大隊研究員遲洪紀透露，「此次西嶺金礦增儲後，在三山島金礦帶不足20平方千米（公里）範圍就已累計查明金礦資源量達1300多噸，在世界範圍內也是罕見的。」

山東黃金地質礦產勘查有限公司副總經理馮濤指出，西嶺金礦資源量主要分布於地下1公里至2.5公里標高範圍內，是目前大陸境內發現深度最深的金礦，「西嶺金礦主要礦體控制最大走向長1996公尺、最大延深2057公尺，礦體最大厚度可達62.35公尺，平均品位4.26克/噸，估計潛在價值約2000多億元人民幣。」

山東自2022年起實施新一輪戰略性找礦行動，以金、鐵、煤、銅、稀土、石墨、螢石等戰略性礦產為重點，2023年3月，乳山市探獲一大型金礦床，查明金金屬量近50噸。此次西嶺金礦增儲，刷新大陸最大單體金礦床儲量紀錄，同時再拓山東省大型金礦版圖，進一步鞏固山東金礦資源第一大省地位。