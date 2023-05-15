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大陸 大陸焦點 特派現場

疑因孩子被長期欺負！　英文老師「上門殺光」霸凌者全家

▲▼濟南某村支書一家三口遇害。（圖／翻攝自微博）

▲濟南某村支書一家三口遇害。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

濟南市長清區一社區5月10日發生了一起滅門慘案，血腥過程震驚陸網。據通報，兇手為一名賈姓英文老師，死者為63歲的長清區文昌街道西李村中共黨支部書記劉繼傑、37歲妻子及16歲的兒子共3人。案發不久，作案的賈姓老師也畏罪自殺身亡。

據《紅星新聞》報導，官方通報稱，3名死者在家中被發現，初查屍表有外傷。初步調查，犯罪嫌疑人疑因雙方孩子間糾紛潛入被害人家中行兇。長清區相關部門已成立專班開展善後處置工作。

該小區位於濟南國際園博園和山東師範大學長清湖校區之間。5月11日，事發小區物業證實，小區確實發生過命案，遇害的村支書平時住在該小區，「目前事發樓棟還在封閉中，具體案件警方正在調查。」為了加強小區安全，上述物業表示，已經安排人員在小區門口和內部排查，攝像機也在統一排查維修，因為之前有些攝像機是壞掉的。

濟南市公安局長清區分局值班人員稱，案件正在調查中，具體細節不方便透露。

▲▼濟南某村支書一家三口遇害。（圖／翻攝自微博）

▲目前流傳兩種殺人動機。（圖／翻攝自微博）

資料顯示，村支書劉繼傑曾獲得中國大陸全國勞動模範、全國科普惠農興村帶頭人、全國「雙帶」標兵、濟南市優秀村黨組織書記、長清區首屆領軍人才等榮譽稱號。近些年大力推動當地苗木花卉種植，成立了文昌街道首家苗木花卉協會，並擔任會長。推廣無公害山藥種植，成立了無公害山藥合作社，擔任社長。今年「五一」前，其創立的創新工作室因表現突出獲得長清區通報表揚。

當地村民稱，劉繼傑現年63歲，有兩任妻子，與前妻育有一子，現在已經30多歲；現任妻子現年僅有37歲，兩人共同育有一子。

▲▼濟南某村支書一家三口遇害。（圖／翻攝自微博）

報導傳出後，劉繼傑的兒子長期霸凌；劉繼傑老夫少妻；嫌犯身為教師卻無法阻止兒子被長期霸凌等話題引發網友熱議。

至於賈姓老師的犯案動機，目前說法不一。有人自稱是知情人士稱，疑因賈男的孩子在學校屢遭劉繼傑的兒子霸凌，導致身心出現障礙，賈男多次上門要求解決未果才心生殺機。

也有人表示，賈男的孩子是個女孩，被劉繼傑兒子霸凌和性侵，導致孩子進了醫院，還得了精神病，他們多次嘗試走法律途徑，都因劉繼傑利用自己的人脈和身分而讓案件蓋牌。對此，官方僅透露，兇手疑因雙方孩子間糾紛行兇。

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