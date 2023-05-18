大禹嶺過彎車輪飛出「5顆螺絲全不見」　警：頭一遭遇見

▲新城分局員警趕赴現場以補上輪框螺絲應急方式協助賈男脫困。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局新城分局合歡派出所日前一早接獲遊客報案，報稱在屏風山登山口附近發生車輛拋錨狀況，擔心來不及通過7-8時的關原段坍方放行時間，遂即報警請求協助。

合歡所員警賴彼得獲報後，詢問是何種拋錨狀況？以備出勤前攜帶相對應之救護工具，報案人則報稱開車中途，輪胎竟然脫落滾飛出到路邊，現在變成三輪車了，無法繼續行駛，遂請求警方前來救助。

得知拋錨狀況是輪胎問題後，警員賴彼得遂攜帶千斤頂、鉻釩鋼套筒、F型轉向扳手、補胎條等工具前往救助。

到場後，只見馬路上已被刮出一條又彎又長的刮地痕，經了解始知來自新竹市的賈姓遊客從台中環山部落出發，原本預計一大早要到慈恩段羊頭山登山口載完成縱走之登山客們前往花蓮，未料行經大禹嶺下坡轉彎處時，突然看見輪胎怎麼跑在車子前？之後車體突然傾斜一邊，左前輪也發出磨地之嘎嘎聲，賈男立即踩剎車停止，並下車查看發生何事？

賈男下車查看才發現左前輪竟然從輪框中鬆脫，向左前方滾飛出去了，賈男慌張地立即前往左側草叢中找尋這顆不安分的輪胎，雖然如願尋獲，但現在輪胎的5顆螺絲全部不見了。

在合歡山上救車無數的賴彼得看見這麼離奇的拋錨事故還是第一遭，幸好車輛損壞並非太嚴重，只有輪框稍微受到一點凹損，但不影響車輛繼續前進。

▲馬路地面被刮出一條又彎又長的刮地痕。

隨機應變的賴彼得發現該吉普車後面嵌著1顆備胎，遂拆下備胎上的3顆螺絲，然後再拆下右前輪的1顆螺絲，總共4顆螺絲，重新幫他裝回左前輪之輪胎，變成前輪輪胎4顆，後輪輪胎5顆，平均分擔了車重，以這種應急的方式協助賈男脫困。

後得知，賈男今早從環山部落出發後，就開始聽見車體發出異響，但他因急著要趕往62公里之外的慈恩，所以不以為意繼續開，未料到了大禹嶺下方就發生了輪胎鬆脫的糗事，幸好員警發揮臨場反應的機智，協助他趕在8點前通過坍方放行時段。

員警賴彼得在賈男離去前，特別叮嚀他行駛時要隨時注意車子發出的異聲或顛簸等狀況，遇有任何狀況一定要停下車來，並且以時速30以下之時速慢慢滑行下山，到了平地的新城村後，一定要立即找汽車修配廠將車輪全部修復好，以策安全。