快訊／康建血案4死1重傷！李鴻淵一審遭判死刑

▲李鴻淵。（圖／ETtoday資料照）

記者高堂堯、許權毅、陳韻如／南投報導

南投康建生技公司2022年7月14日發生恐怖槍殺案！前員工李鴻淵對5人行刑式槍決，僅「牛樟芝之父」賴敏男幸運存活，而李鴻淵落網時，還頻頻表示自己「甘願了」，並高調對著媒體大喊，「大家好」、「我有深仇大恨！」行徑相當惡劣。全案歷經數月審理，一審今日宣判，李鴻淵遭判死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元。

回顧案情，李鴻淵8年前在康建任職時，因與洪姓女課長發生爭執，某天下班時洪女突遭不明人士持鐵棒打的半死，懷疑是李所為提告，但李因有不在場證明，判處無罪，而李因此記恨8年，決心報復。

▲▼康建槍擊案一審今宣判，李鴻淵未到場聽庭。（圖／記者許權毅攝）

直到2022年7月14日，李鴻淵攜帶3把槍枝、百發子彈與5副手銬到康建，先後對園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦、董事長賴敏男開槍，其中賴敏男幸運存活，其餘4人皆是1槍斃命。

案發後李鴻淵展開逃亡，還故意製造多處斷點，企圖躲避警方查緝，，警方逐一調閱路上監視器進行對比，並鎖定某養生館後，立即調派警力前往攻堅，最終在5樓夾層裡發現躲著的李鴻淵。

李鴻淵當時見到警方絲毫沒有緊張，還淡定表示自己「甘願了」、「這麼多人，我好榮幸」，數度揮手證明手上無槍械，被警方上銬帶出時還中氣十足向在場的媒體喊「大家好」、「我有深仇大恨！」行徑讓人相當傻眼。

全案歷經數月審理，一審於今日宣判，李鴻淵遭判死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元。