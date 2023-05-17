25歲女遭搭訕少年暴打！附近監視器全壞光　媽媽淚訴：擺好看的嗎

▲基隆一位媽媽指控，自己女兒被陌生人攻擊，附近的官方監視器竟然都是壞的。（圖／翻攝自林沛祥臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆一名25歲女子8日晚間外出買蛋糕時，拒絕了一位17歲吳姓少年搭訕，不料對方因此大怒，狠狠痛打她一頓，導致她當場滿臉血，左眼眼窩骨折。受害人母親17日現身指控，女兒被打到重傷求助無門，事後報警要調閱監視器，結果官方監視器竟全都損壞，氣得大罵「是裝給我們看心安的嗎！」

事件發生後，儘管兇嫌已被逮捕，受害女子的母親17日仍出面投訴，女兒出門遭陌生男子打成重傷，事後要調閱監視器追查，結果官方設置的監視器竟全都損毀，只能拿到民間設置的監視器影像，又因為附近的照明設備不足，現場一片黑暗什麼都沒拍到，大罵「監視器是擺好看，裝給我們看心安的嗎！」

基隆市議員林沛祥、韓世昱、秦鉦及政府相關單位人員17日陪同受害者母親前往勘查。林沛祥表示，受害人母親在現場說明案發經過，描述到一半一度講到哽咽，但為了能夠把現場清楚還原，還是強忍淚水一一述說，「我們安慰了激動的媽媽，而如今更應該做的就是防範！」

林沛祥指出，基隆山坡相當多，地形起伏多死角，一旦發生治安事件，警方更需要監視器輔助辦案，他未來一定會想辦法增設市區監視器數量，目前已要求市政府相關單位合作，全力建立監視器網絡防堵犯罪，也請區公所及里長召開里鄰會議，確定民眾夜間通行需要加強照明的地方，避免類似事件再發生。

▲官方設置的監視器全都損壞，受害者母親傻眼「裝給我們看心安的嗎」。（圖／記者郭世賢翻攝）

受害女子8日為了幫自己慶生，晚間7點10分許出門買蛋糕，怎料在安一路遭到17歲吳姓少年搭訕，拒絕對方後遭到少年痛打報復，造成她臉部重創滿臉鮮血，哭著打電話向爸爸求救。

受害人父親表示，他趕到現場時，發現女兒滿臉血，左眼眼球明顯出血，眼眶和鼻梁瘀傷，送醫後經斷層掃描，有左眼眼窩骨折且眼球下滑，左眼視力模糊等情況，必須開刀治療。他悲痛說「好好的女生出來買東西，為何會受如此大的傷害」。

警方獲報後組成專案小組積極偵辦，經擴大調閱周邊監視器，並現地多方訪查，迅速鎖定涉案的17歲吳姓少年，將其帶返釐清，全案偵詢後依妨害自由強制罪及傷害罪移送基隆地檢署偵辦。