　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

詐騙又有新手法！eTag催繳停車費也是假的　簡訊2關鍵破解

▲▼民眾接獲eTag扣繳停車費催收簡訊為詐騙新手法。（圖／遠通電收）

▲民眾接獲eTag扣繳停車費催收簡訊為詐騙新手法。（圖／遠通電收）

記者李姿慧／台北報導

詐騙猖獗，手法再進化，除催繳國道通行費外，近期也有民眾接獲冒名遠通電收發送停車費欠費簡訊，遠通電收表示，停車費催繳不會發送簡訊，簡訊催繳出現「沒顯示車號」、「有繳費連結」都是假的，要當心！

近期有用路人向遠通電收反映，收到冒名遠通電收發送停車費催繳簡訊，內容為：「提醒您，您有一筆NT$45臨時停車費用未繳清，逾期將處新台幣三百元罰鍰。請輸入電話「末三碼」開啟連結並繳納 (釣魚網址)」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遠通電收表示，不會發送「停車欠費簡訊」給用路人，因為eTag停車扣繳服務費用會從信用卡直接代扣，基本上不會產生欠費，提醒用路人留意。

遠通提醒，民眾只要收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」都務必提高警覺，下載官方ETC App或uTagGo App查詢停車明細，或進線遠通客服(02)7716-1998、Line客服(ID:@etcservice)查證，避免上當。此外，鼓勵民眾同時申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」服務，基本上不會產生欠費，便無需理會相關催繳通知，最為安全。

此外，此類簡訊多利用iPhone手機專用的訊息功能iMessage，誘騙民眾點擊釣魚連結進行詐騙，遠通電收提醒民眾，勿輕易點擊不明連結，並儘速更新升級iOS最新版本，開啟「訊息」設定中的「未知與垃圾訊息」過濾功能，主動阻絕可疑iMessage訊息，避免受害。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
龍蝦吃到飽！　Buffet只限4天
快訊／陳致中入獄　黃睿靚今急繳100萬換自由
最新預測驚見「颱風排排站」　氣象專家嚇壞：今年梅雨不太妙！
快訊／摩鐵電死人！　男多處焦黑身亡
快訊／《嗨！營業中2》5位新成員曝光！　鬼鬼、浩子被消失
快訊／國民黨提名侯友宜　賴清德提「3點共識」
快訊／國民黨公布內參民調！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Coldplay突襲加場「抵制黃牛」！政府協調主辦出招　研議實名制

響應全球氣候行動　頂新和德與ICOMOS攜手守護文化資產

母親與她的盆栽　和家人處不好的親子關係，或許我們都盡力了

響應518國際博物館日　中研院推35個科普展覽今起上線

950個職缺最高薪水60K　台中海線徵才「三井Outlet」也入列

最新預測驚見「颱風排排站」　氣象專家嚇壞：今年梅雨不太妙！

企鵝妹在韓評價「滿滿負面新聞」！粉絲揭原因：韓國人不認識她

詐騙又有新手法！eTag催繳停車費也是假的　簡訊2關鍵破解

高教深耕二期經費公布　台大拿24億最多「佔總經費近14%」

男人瘋狂為她付費！靠腳趾甲和腳皮　網紅月賺三十萬台幣

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

義肢男沒鑰匙酒後睡家門　「人腿分離」路人嚇壞報警

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

Coldplay突襲加場「抵制黃牛」！政府協調主辦出招　研議實名制

響應全球氣候行動　頂新和德與ICOMOS攜手守護文化資產

母親與她的盆栽　和家人處不好的親子關係，或許我們都盡力了

響應518國際博物館日　中研院推35個科普展覽今起上線

950個職缺最高薪水60K　台中海線徵才「三井Outlet」也入列

最新預測驚見「颱風排排站」　氣象專家嚇壞：今年梅雨不太妙！

企鵝妹在韓評價「滿滿負面新聞」！粉絲揭原因：韓國人不認識她

詐騙又有新手法！eTag催繳停車費也是假的　簡訊2關鍵破解

高教深耕二期經費公布　台大拿24億最多「佔總經費近14%」

男人瘋狂為她付費！靠腳趾甲和腳皮　網紅月賺三十萬台幣

中磊啟用東南亞區域製造中心菲律賓廠 服務北美、東南亞市場「創5000就業機會」

帶來酷表演！持修宣布參加樂天桃猿動紫趴

幕後／侯友宜出線前24小時　朱立倫、黃健庭穿梭幕後拆彈成功

沖繩醫院整修「工地出現未爆彈」！　將撤離340住院病患

侯友宜獲徵召　曾銘宗：藍委將結合侯團隊組成「有機體」打2024

余祥銓曬寶寶立體超音波！　聽心跳聲脫口「哇」：原來是這種感覺

「黑箱政黨提黑箱候選人」　她酸侯友宜「大內高手」：配不上台灣民主

海上複合演練安全大升級！　南消與海巡單位聯手出擊

Coldplay突襲加場「抵制黃牛」！政府協調主辦出招　研議實名制

元太首季每股賺1.54元　營收、營業利益、EPS均創12年來同期新高

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

生活熱門新聞

明變天！　「全台下最大」時間曝

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

公審客人！咖啡廳老闆「真面目曝光」

女童站斑馬線遭45車無視！等52秒過不了馬路

她怨「直接打LINE電話沒禮貌」！網共鳴

全台雷雨！　明變天影響最劇地區曝

病患兒喊2次「油飯」打斷醫師　護理師笑翻

輪到你了！　3星座「大旺15天」

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

周休三日「哪家公司能生存」　他喊：取消國定假日、春節！

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

更多熱門

相關新聞

創世基金會成詐團目標　小資女5萬噴了

創世基金會成詐團目標　小資女5萬噴了

刑事局近來發現詐騙歹徒以「+8869」開頭之來電假冒台灣知名慈善團體「創世基金會」致電捐款人進行詐騙，歹徒以「系統錯誤」、「信用卡自動扣款」、「定期捐款金額誤植」、「連續扣款」等話術，誘騙捐款人操作操作ATM、網銀解除設定，進而匯出被害款項。

超胸女想見心上人　買點數還被凶崩潰了

超胸女想見心上人　買點數還被凶崩潰了

假老婆想送兵馬俑當定情物！大叔暈船想匯30萬

假老婆想送兵馬俑當定情物！大叔暈船想匯30萬

台積電徵接單人員「1單100元」　1處露餡：詐騙

台積電徵接單人員「1單100元」　1處露餡：詐騙

何麗玲為忘黃義交勸買股？本尊：詐騙

何麗玲為忘黃義交勸買股？本尊：詐騙

關鍵字：

遠通電收eTag代扣停車費詐騙

讀者迴響

熱門新聞

這4家公司股票恐成壁紙！面臨下市櫃危機

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

台網紅莫莉「尾隨緊抓IU」遭出征！尷尬過程全被拍

玖壹壹健志、Mia認愛1年罕見放閃！

即／才開幕一天！台中LaLaport有人從4樓墜落

明變天！　「全台下最大」時間曝

買豆漿沒忍住…《原子》男偶像與狼人殺女神「騎樓身體交纏」

王思佳租豪宅又爆刁難買家！「買不起又不搬」

李燕再婚「新店陳大少」！　深夜突放閃：我認定他了

即／台中LaLaport男子4樓墜落四肢變形　送醫不治

澎湖遊客「坐斷涼亭護欄」2樓墜地　5人送醫

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

起底張宗憲女友「嬌喘片點閱破285萬」

即／新店物流車違停送貨「下車就被撞」！送醫不治

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面