快訊／陳致中剛入獄…黃睿靚「100萬可換緩刑」！今急繳錢換自由

▲陳致中、黃睿靚夫婦（左起）涉洗錢案。（資料圖／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

前總統陳水扁的兒子陳致中，因為幫母親吳淑珍洗錢，被判刑1年定讞，已經在11日報到發監，陳致中的妻子黃睿靚同樣因為出名幫忙在海外開戶洗錢，遭判刑10月，併科罰金100萬元，不過法院考量她身為兒媳，難以推拒婆婆要求而犯案，給予緩刑4年機會，條件是支付國庫100萬元，台北地檢署已通知公庫帳號，入帳後就可免坐牢且免繳罰金。稍早黃睿靚已繳納款項，將獲緩刑。

陳水扁家族在扁任總統時期，就開始遭檢調追查包括南港展覽館、龍潭購地等多項弊案，扁卸任後，又與吳淑珍等人因國務機要費案遭起訴，但因《會計法》修正除罪化，扁國務機要費案都已被改判免訴，但仍有南港展覽館、龍潭購地等弊案，讓陳水扁被判刑20年、吳淑珍也被判刑17年6月定讞，扁、珍目前都因身體因素未受到刑罰。

而陳致中和黃睿靚因為在吳淑珍指示下，在海外開設帳戶，協助隱匿力麒建設董事長郭銓慶等人的行賄贓款，被依洗錢罪起訴，並經法院判決有罪確定，其中陳致中被判刑1年、併科罰金150萬元，是必須入監的矚目人物，最高法院在宣判當天就通知檢方啟動防逃機制，北檢在收案後，立即囑託陳致中戶籍所在地的高雄地檢署，由雄檢連繫陳致中後訂出5月11日發監執行。

黃睿靚的洗錢罪判刑10月、併科罰金150萬元，但高院考量她未曾受有期徒刑以上刑之宣告，且其係因囿於兒媳身分，難以推拒婆婆之要求致犯下本案，經此次偵審及科刑之教訓後，當知所警惕，信無再犯之虞，因此以暫不執行為適當，宣告緩刑4年，以啟自新，條件是需匯款100萬元入國庫。