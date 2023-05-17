遭控開課罵學員　還討800萬禮物金！知名婚禮主持發聲明回應了





▲知名婚禮主持人艾爾莎遭學員指控討800萬禮物金，今發聲明澄清。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

知名婚禮主持人艾爾莎因擁有超強婚禮主持技巧，因而開班授課，但卻有學員爆料，稱艾爾莎擅長PUA（渣男心理操控術）技巧，經常在課堂上貶低學員，辱罵對方「賤人」等，還用各種理由索討禮物金，學員1年內就支付超過800萬元，還因此債台高築，忍無可忍之下，決定說出真相。對此，艾爾莎透過律師發布聲明稿，表示對方所述並非事實。

根據CTWANT報導《知名婚禮主持遭控「索討OL」800萬 宰學員實錄大公開》，艾爾莎在婚禮主持界憑藉精湛口才站穩自己的一席之地，而她也開授各種課程教授溝通表達和婚禮主持技巧。

不過，一名學員花花（化名）學員出面指控，艾爾莎擅長PUA（渣男心理操控術）技巧，在授課過程中不斷貶低學員自信、暴漲上課時數，更以「對講師不尊重、裝小白兔」等各種荒謬理由索討禮物金，花花在一年內支付超過800萬元仍無法脫身，更因此債台高築，如今決定說出真相，避免再有學員受害。

對此，艾爾莎今透過律師發布聲明，強調學員是不實指控，也請大眾切勿訛傳不實指摘，「否則將可能涉及相關法律責任」。

艾爾莎聲明全文：