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社會 社會焦點 保障人權

知名婚禮主持遭控「索討OL」800萬　宰學員實錄大公開

圖、文／CTWANT

婚禮主持人「艾爾莎」在婚宴界名聲響亮，擁有「神級老師」稱號，她也開授各種課程教授溝通表達和婚禮主持技巧，但其學員花花（化名）卻出面指控，艾爾莎擅長PUA（渣男心理操控術）技巧，在授課過程中不斷貶低學員自信、暴漲上課時數，更以「對講師不尊重、裝小白兔」等各種荒謬理由索討禮物金，花花在一年內支付超過800萬元仍無法脫身，更因此債台高築，如今決定說出真相，避免再有學員受害。 

婚禮主持艾爾莎口才精湛，被許多新人譽為「神級老師」，她卻遭控對學員收取高額學費和不合理的禮物金。（圖／翻攝艾式團隊婚禮主持-艾爾莎自媒體自信養成術臉書）

▲婚禮主持艾爾莎口才精湛，被許多新人譽為「神級老師」，她卻遭控對學員收取高額學費和不合理的禮物金。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解， 艾爾莎今年33歲，本名為陳韻幀，她自稱13歲在街頭發傳單、14歲去火鍋店洗碗，此後賣過剉冰、土魠魚羹和烤香腸，還曾去髮廊掃過地，2009年踏入婚禮主持界後憑藉精湛口才站穩自己的一席之地，14年間主持超過千場婚禮。

而艾爾莎在2020年參加中國脫口秀節目「奇葩說」，並在4000多人中脫穎而出、登上舞台，雖然在首戰就被淘汰，但艾爾莎此後便與「奇葩說辯手」、「首個與蔡康永同台的婚禮主持人」自居，在網路上擁有近萬粉絲。

5月15日下午，記者與花花相約見面，她想到遭艾爾莎心靈控制、辱罵痛斥的日子仍忍不住微微發抖，還不斷用微笑試圖掩飾自己的害怕和恐懼，在一陣長長的沉默後，花花終於鼓起勇氣、說出真相。

「我一開始真的只是來上課，沒想到讓自己跌到一個不知道要爬多久才出來的坑。」花花苦笑表示，她除了正職工作外，假日還會兼差婚禮主持以增加收入，她去年初自覺遇到難關，因而在2月花費2萬元向艾爾莎報名8小時的一對一網路視訊課程，原以為能向優秀前輩學習並精進自己，卻就此陷入萬劫不復的深淵。

花花回憶，起初的艾爾莎溫柔體貼、自信陽光，2人在課程上相談甚歡，她也在艾爾莎的鼓勵下不斷增加上課時數，除了婚禮主持之外，艾爾莎還會跟她暢聊人生理想與心靈成長，並不斷灌輸「只有我才能讓你成為更好的自己」的荒謬觀念，2人每次上課時數動輒6到8小時，而以每小時1500元鐘點費計算，去年2到5月的學費就高達80萬。

「這個學費是真的讓我嚇到，但艾爾莎說不用擔心、錢會自己來，我就真的不擔心了。」花花提到，艾爾莎的鐘點費是「日結」，她直到記帳時才意識到自己付了如此高昂的學費，但此時艾爾莎在她心中早已成為堅定不移的人生導師，她為了「跟著老師飛」，只好咬牙繼續預約時間，甚至將上課時數延長到12小時，從晚上6點上課到早上6點，更在其鼓吹下放棄記帳習慣，此後艾爾莎則對她越發予取予求。

艾爾莎發現花花對她言聽計從後食髓知味，以「一手蘿蔔一手鞭」的方式「調教」花花，一方面罵她「垃圾、賤人、臭婊子」，一方面又以「生命教練」自居，告訴花花「我愛你」、「都是為你好」，而長時間的上課也讓花花與身邊的親友越行越遠，在孤立無援下只能以「人生導師」馬首是瞻，艾爾莎的斂財行徑則更得寸進尺。

艾爾莎前學員花花（化名）想精進自己的婚禮主持技巧而報名上課，卻遭到PUA控制，前後付出800多萬都無法脫身。（圖／周志龍攝）

▲艾爾莎前學員花花（化名）想精進自己的婚禮主持技巧而報名上課，卻遭到PUA控制，前後付出800多萬都無法脫身。

花花提到，從去年5月開始，艾爾莎會以「上課不專心」、「態度不好」等理由索要「賠償」，起初是要價2000、3000元的精油，之後更直接索要每次3500元的「禮物金」，而她在長期的精神霸凌下早已六神無主，為了避免被罵、早點完成課程，她對艾爾莎百依百順，但忍讓並沒有換來海闊天空，卻反而讓艾爾莎變本加厲。

去年12月23日到25日，艾爾莎在課堂上持續找花花麻煩，怪她態度不佳、不負責任、扮小白兔裝可憐，在3天內逼迫花花寫下自己的1578條罪狀，當中更有不少是以「累犯加重處罰」來「灌水」，每條罪處以3500元罰金，總金額達552萬元。

而花花一時間無法籌集鉅款，向艾爾莎「求情」希望能給她時間「找錢」，艾爾莎卻不依不饒，要求她在12月30日前完成匯款，遲繳的話則要付每周10萬元罰金，花花在支付上百萬元後終於如夢初醒，意識到自己無力、也無須負擔艾爾莎的情緒勒索，這才決定提告並尋求精神科專業醫療諮詢。

「我媽媽最近才知道此事，她很心痛，說我給她的母親節禮物是幾百萬的債務。」花花含淚表示，她去年給艾爾莎的學費就高達436萬元，加上禮物金、賠償金和各種費用，總金額高達851萬元，當中更有極大部分是東借西貸才湊齊的，她現在只能每天認真工作以償還高額負債，並對艾爾莎提出恐嚇取財、不當得利等告訴，而艾爾莎在失去她這頭「肥羊」後，持續在網路上開設課程、尋找學員，她這才決定說出真相，避免再有無辜學員受害。

由於艾爾莎目前旅居加拿大，記者試圖透過臉書訊息和LINE詢問其回應，但其團隊對臉書訊息已讀不回，至截稿前未獲其回應。

艾爾莎除了學費高昂外，還會以各種理由「處罰」花花，花花去年12月23日到25日就匯款117萬元。（圖／讀者提供）

▲艾爾莎除了學費高昂外，還會以各種理由「處罰」花花，花花去年12月23日到25日就匯款117萬元。

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