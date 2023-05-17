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草莓也驗出A肝！食藥署要求好市多5／31完整報告「沒改善不能輸入」

▲▼科克蘭冷凍草莓。（圖／食藥署提供）

▲科克蘭冷凍草莓。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

好市多繼冷凍綜合莓、藍莓驗出A肝病毒後，今天又確認冷凍草莓也驗出A肝陽性，該產品雖然於4月30日下架，但是先前已有1513包售出，流入市面。食藥署副署長林金富表示，好市多5月10日提出初步調查報告，但內容無法釐清污染原因，食藥署並不滿意，已經要求5/31前提出完整調查報告，完成改善前會持續暫停受理好市多相關產品輸入報驗。

4月底爆出A肝莓果事件後，衛生單位已經全面要求好市多回收冷凍莓果類產品，暫停輸入報驗。食藥署今（17）日公布最新調查進度，南區管理中心主任魏任廷表示，5月1日啟動後市場擴大抽驗計畫，全面查核及抽驗冷凍莓果之輸入商，截至112年5月16日止抽驗74件，1件陽性，43件陰性，30件檢驗中。

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新增1件檢出A型肝炎病毒陽性之產品為科克蘭冷凍草莓(產地：墨西哥，規格：2.72 kg/包，產品標示有效日期2024/08/05)，該產品已於4月30日暫停販售，衛生單位並已於5月5日要求回收已售出仍於效期內之全部Kirkland Signature科克蘭冷凍莓果類產品，後續將由衛生局依法處辦。

根據食藥署資訊，同批號冷凍草莓產品總計進貨1546包，下架時進行抽驗時庫存為33包，相當於1513包已經售出，流入市面。

▲▼好市多莓果抽驗結果。（圖／食藥署提供）

▲好市多莓果抽驗結果。（圖／食藥署提供）

魏任廷表示，截至5月16日止，好市多公司各分店回收科克蘭冷凍莓果產品總計累計49,168.32公斤(科克蘭冷凍綜合莓24,089.54公斤、科克蘭冷凍草莓1,402.64公斤、科克蘭冷凍藍莓23,676.14公斤)。林金富補充，冷凍草莓回收部分，也包含部分檢出A肝的同批號產品。

林金富說明，為瞭解本次A型肝炎病毒汙染來源，食藥署亦審視好市多5月10日提供之初步調查報告，內容未就產品檢出A肝病毒之原因提出完整說明，不足以確保產品安全，已函請要求該公司於5月31日前提出完整調查報告，由於今天新增草莓案件，會在一次行文好市多，要求補充說明；另於完成調查及改善前，將持續暫停受理該公司相關產品輸入報驗。

好市多A肝莓果案件，截至昨日，消保處共收到51件好市多消費者申訴，達團體訴訟20人門檻，消費者受讓權利後，消費者保護團體即可依「消保法」提起團體訴訟。

團體訴訟可由衛福部食安基金補助費用，衛福部長薛瑞元今日表示，可按照規定申請，因由消基會、消費者保護團體申請，但目前尚未有足夠人數提出申請，衛福部會隨時追蹤，若消費者團體已達可提出團體訴訟情形，衛福部會做聯繫，協助爭取訴訟費用補助。

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