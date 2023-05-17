實測伊能靜魔鬼「秦昊減肥法」　她病倒住院瘦了5公斤

▲秦昊「暴瘦10公斤」恐怖食譜不能學。（圖／翻攝自伊能靜微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸男星秦昊因拍戲需要瘦身，按照妻子伊能靜開出的超激烈減肥食譜進食，果真成功減重超過10公斤，「秦昊減肥法」隨即引發熱議，但伊能靜也警告「不推薦給任何人」。不過山東省一名女子見效果奇佳照做，雖然也瘦了約5公斤，但那是因為她第二天就發病，第三天就住院「病出來的」。

伊能靜先前在微博分享「秦昊減肥法」食譜，第一天三餐喝原味不加糖豆漿，第二天三餐吃一個玉米棒，第三天吃火龍果、蘋果、藍莓，第四天吃1顆雞蛋、水煮蝦、水煮蝦，第五天吃花椰菜、菠菜和生菜。

伊能靜還強調，「再說一次不推薦給任何人喔」，表示秦昊跟她說有1、2天的時間雙腿都發軟。





▲山東女孩實測「秦昊減肥法」病倒。（圖／翻攝微博「星視頻」）

不過16日就傳出有女網友不但學了，還學到進醫院。該名山東女子表示，自己按照「秦昊減肥法」7天就瘦了5公斤，但她第一天只喝豆漿和水後，第二天晚上就開始上吐下瀉，第三天就送醫院，第四天打點滴。

醫生告知因為女子生理期剛過身體虛弱，不可以吃這麼少，她也用親身經歷勸告大家，一起合理減肥，不要採取過激手段。

事實上秦昊減肥雖然有目共睹，但他本人也說若不是很快就要工作，必須採取非常手段，不然他是不會這樣做的，「但會對身體造成什麼樣的傷害，我不知道啊我就照著那個吃了。但我不推薦啊，因為我是為了工作。」