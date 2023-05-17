正妹女議員遇狼師！　發考卷在她手心寫2字：無力反抗

▲許睿慈原本是位營養師。（圖／翻攝自臉書／許睿慈）



圖、文／鏡週刊

基隆某高中生家長16日上網爆料，指控校內年輕英文老師猛獻殷勤追求女兒，甚至晚上藉口在外「補習」性騷，痛批校方知情不報，只好發文揭發狼師惡行。對此，基隆市議員許睿慈16日有感而發，透露自己國中時也曾被新進男老師「特別關注」，好在校方沒有放任，才得以免於言語及肢體騷擾。許睿慈呼籲，相關單位務必正視校園性騷問題，避免再有受害者出現。

根據《聯合新聞網》《中時新聞網》報導，許睿慈表示，今天這則新聞讓她想起當初就讀國中時，剛到校的年輕男老師也曾特別關注她，刻意在課堂上告白，任由班上同學起鬨，甚至趁著發考卷時握住她的手寫下「喜歡」兩個字，令她非常不舒服，可礙於對方師長身分，實在無力反抗。

還好老師的行徑同學們都看在眼裡，消息傳開後校方第一時間介入處置，該名老師並未遭到解聘或調職，但日後行為明顯有所節制，讓她免於遭受語言及肢體騷擾。

許睿慈今天在議會督促教育處積極防範狼師案件，並適時關心學生和家長，避免二度傷害。許睿慈呼籲相關單位一定要正視校園性騷問題，別讓學生帶著恐懼進入校園，甚至釀成悲劇。經該校性平調查了解事件原委後，該名英文老師已被解聘，教評會懲處其3年內不得任教，待教育部國教署核定中。

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