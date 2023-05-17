侯友宜出戰／兩岸論述越辯越明　28部國政白皮書「推出時機曝」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜出戰／兩岸論述「越辯越明」　28部國政白皮書5月底將推出

▲▼2023年佛誕節浴佛大典暨全球慈濟日，侯友宜（圖／記者周宸亘攝）

▲侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）

旳記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（17）日正式宣布徵召新北市長侯友宜代表國民黨出戰2024總統大選，這場大選將牽動未來4年台海情勢，絕對是攸關2300萬人民福祉的重大抉擇。對於如何爭取選民認同，包括兩岸論述、訪美等大選必考題，侯友宜其實早已做好準備。與此同時，黨中央智庫也備妥28部政策白皮書，預計5月底陸續發布。

針對總統大選的兩岸論述，民進黨提名的總統參選人賴清德，已清楚點出中華民國與中華人民共和國互不隸屬，且沿襲蔡英文總統的「中華民國台灣」立場，淡化其過去一直被貼在身上的「務實台獨工作者」的標籤。至於侯友宜則不附和「中華民國台灣」，強調永遠效忠的就是中華民國。

透過國民黨智庫等各方面的幫助，侯友宜強化了兩岸論述的底氣，先是提出「3D策略」（Democracy、Defense、Defrost），與黨主席朱立倫的「2D策略」（Defense、Dialogue）相互呼應。侯也在朱的牽線下訪問新加坡，返國時表示：「要盡最大努力，避免衝突引發戰爭風險」。侯也提出「中華民國是杯，台灣是水」的杯水理論，強調中華民國是 我們的國家，台灣是我們的家園，一旦國家沒有了，家園也不復存在，正所謂覆巢之下無完卵的概念；而面對民進黨新北市議員在總質詢輪番質疑，卻反讓侯友宜的兩岸論述「越辯越明」。只見侯在議會明確指出「我們國家叫中華民國」、「台獨沒有法律依據，我反對台獨」、「我反對一國兩制」，清楚確立兩岸論述大方向，就是以中華民國為基底，與對岸維持友善關係，以和平為目標，否定台獨、不要一國兩制，嘗試爭取台灣選民最大公約數。

▲新北市長侯友宜出席市政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜出席市政總質詢，綠猛攻兩岸政策，侯一改模稜兩可態度，以「反對台獨」、「反對一國兩制」直球對決。（圖／記者林敬旻攝）

值得注意的是，面對綠營質疑九二共識，儘管侯友宜採取迴避策略，僅僅回答「反對一國兩制」，但一位馬政府時期的國安人士分析，侯友宜反對一國兩制，就是「不統」；反對台獨，就是「不獨」；避免衝突，就是「不武」，合在一起就是馬英九總統任內的兩岸和平6字箴言，「不獨、不統、不武」，突顯侯友宜的「尊馬」立場。至於歷屆總統大選的必考題「訪美之旅」，一位近侯人士表示「侯友宜準備好了！」據掌握，將在9月訪美。

當兩岸論述定調後，侯友宜將會把更多目光放在內政。他表示，國際情勢詭譎、台海穩定或是區域和平都非常重要，但是「台灣內部的挑戰更多」，像是缺水、缺電等內政問題皆需要改變。為此，國民黨智庫已經備妥28部政策白皮書，唯有外交兩岸部份要由侯親自拍板，預計在5月底陸續發布。

拉高視野來看，其實侯友宜的論述都建立在「三平三安」之上，也就是「社會公平、國家太平、兩岸和平」以及「人民安心、社會安定、國家安全」，至於能否成功說服人民授予他權柄大位，各界拭目以待。

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