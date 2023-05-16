美福專案小組大秘寶藏什麼？桃市議員要求建立SOP落實善後工作

▲美福專案小組大秘寶藏有秘密？錢龍：要求建立SOP落實善後工作。（圖／市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

針對桃園市蘆竹區美福案，市議員錢龍為週邊受災戶權益把關，仍緊追不捨！16日於市議會市政總質詢，要求市政府環保局追查行政是否有疵瑕以及建立相關SOP標準作業程序，對於美福至今仍未有道歉聲明，市府一定要積極協商。環保局長陳世偉表示，已根據環保署指示對美福裁處500萬元，後續還要等業者陳述意見。

錢龍表示，他持續追美福專案小組執行進度？至今仍然尚未收到檢測報告內容，到底大秘寶裡面究竟藏著什麼秘密？環保局長陳世偉說，根據檢測結果，美福重金屬含量都在管制標準以下。

由於相關數據資料錢龍遲遲沒有看到，他說，只想看到相關數據，要求日後相關資料都要一一落實，當初針對美福案他建議成立專案小組，主要是賦予3大任務，包括對於事情發生之際，有無詳加了解，行政上是否有任何疵瑕，未來如果再次發生類似案件，SOP有沒有完成建立？美福公司至今仍然未有道歉聲明，難道業者就沒有社會道德企業責任嗎？

陳世偉答詢表示，環保署在3月31日邀請桃園市政府及各縣市環保局，針對大賣場或掩埋場火災後續因應作為開會，針對美福案認為，不應用空污法裁處，環保署給大家明確的答案，可以依照災後異味防治部分進行空污法裁處，因此在4月17日環保局就根據環保署指示，對美福案進行500萬元裁處，美福公司事後會提出陳述意見說明，之後再做一個後續適度裁處。

市長張善政回答錢議員質詢時說，以後有類似災害，各個局處相關SOP都已經建立好了，去年4月份，美福已經捐款1000萬元到環保局帳戶裡面，這是睦鄰專款，但他也指出，發生火災後，業者道歉及賠償都沒有做。錢龍認為，睦鄰專款與所謂的道歉賠償是有落差的，睦鄰款與賠償金是不一樣的，地方上已出現不同聲音，希望市府謹慎處理。