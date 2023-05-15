新埔國中師生霸凌事件　監察院糾正新北市教育局

▲監察院糾正新北市教育局及新埔國中。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對新北市新埔國中老師去年爆出體罰及霸凌柔道隊特教生，監察院15日發布新聞稿指出，該校歷次調查程序及事實認定不僅有違《教師法》及「校園霸凌防制準則」，且未符CRC兒童最佳利益及表意權原則，未妥適及公平衡量受害學生或家長的證詞與意見，衍生「師師相護」質疑，經監察院調查，該名老師涉有藉職務濫權及對特教生歧視霸凌等違失行為，新北市教育局有失督導之責，通過糾正新北市教育局及新埔國中，並要求重啟調查及究責。

新北市議員劉美芳日前陪同學生家長召開記者會揭露，位於板橋的新埔國中於去年間發生老師對學生的霸凌事件，該校學務主任疑似涉嫌不當管教、體罰及言語霸凌學生近半年，包括找受害學生至頂樓、廁所不當拷問、懲處學生撿全校垃圾達月餘、特教生長期被要求午休時於辦公桌旁半蹲體罰等情形。案件被曝光後，監委葉大華、王美玉主動申請調查，盼能釐清事發經過。

監察院今天發布新聞稿公布調查結果，葉大華、王美玉指出，本案教師遭訴不當管教行為涉及《教師法》第14條、第15條關於體罰或霸凌學生、第16條關於不當管教等規定，應依「解聘辦法」第2條第3款或第4款程序處理。新埔國中於2021年8月11日改以不當管教召開的校事會議，除違反《教師法》相關規定，再經檢視該次會議作業程序，主要由吳聘任督學及郭校長主導。吳督學率先發言表示，本案為偶發事件未達《教師法》第14條、第15條等規定，故未予成案，郭校長續表認同，隨後果未見其他成員有不同意見的陳述，也並未就陳訴該教師體罰特教生長期半蹲、撿垃圾等霸凌事件分別進行審議，逕為認定係單一偶發事件即予結案。

監察委員指出，該會審議結果未踐行程序正義，也未符CRC兒童最佳利益原則，致造成拖延依法處理。後雖經新北市教育局於同年8月24日以程序事由退請該校應依校園霸凌事件處理方式續辦，惟該校遲至同年9月3日始召開會議，再次違反「校園霸凌防制準則」規定。新埔國中就本案的處理認事用法多有違誤，影響學生權益，亦衍生「師師相護」的批評。

監察委員表示，經深入追查後發現，校方霸凌調查小組拒絕受害學生由法定代理人陪同受訪談，已違反「校園霸凌防制準則」21條規定；另本案調查小組不顧家長申訴反對，每次選定同一批與該教師具從屬關係的學務處職員為證人，未衡酌利害關係人有從屬權力關係；甚至有調查小組成員竟對受訪學生說出「你們都約定好說法，不用問了！」等不當言論，遭家長申訴為何未列於紀錄中，申復審議小組不但沒有勘驗相關事證，竟直接說「遍查訪談紀錄未見此內容」，而認定申訴無理由，上述調查程序，已有嚴重違失。

另於事實認定方面，監察委員表示，該教師對柔道隊特教生A生及B生所作出的罰半蹲、撿垃圾等不當體罰及懲處，並未依「新北市國民中學及高級中等學校學生獎懲實施要點」程序進行，已違反教育目的也不符比例原則，涉及藉職務濫權及對特教生歧視，然皆未於校方3次調查過程中被確實審視，且新北市教育局對於校方歷次函送的調查報告及紀錄，均未依CRC兒童最佳利益原則予以監督及糾正，致對該局吳聘督、郭校長及該教師的違失行為未予究責，也未依《教師法》召開專審會釋疑，均有違失。



調查報告另指出，該名教師因與前同事的職務恩怨，藉機受已轉學的前柔道隊學生家長請託調查有關臉書PO文留言一事，即多次未依正常程序，帶受害學生至音樂教室旁5樓梯間及廁所等無人處，私下進行審問及調查，造成其面對該名教師心生驚懼，最後只好無奈轉學，此舉不僅影響學生正常上下課，損及受教權益，其調查動機更彰顯其濫用職權恣意調查懲處學生，調查程序與方式未符「新北市國民中學及高級中等學校學生獎懲實施要點」及該校學生獎懲實施規定，不符比例及平等原則，已有失當。

監察委員表示，新北市教育局應督同新埔國中就調查結果重啟調查，並究責相關違失人員責任；此外，教育部允宜參考監察院相關調查案件，就「校園霸凌防制準則」第4條如何善用修復式正義策略進行檢討與評估，以有效因應與處理霸凌事件。