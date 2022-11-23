陪國中女兒第一次見網友　「失聯2小時」媽驚見6字氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

國中女學生小美（化名）前年11月與陳姓網友相約首次碰面，媽媽出於擔心決定陪同前往，沒想到女兒竟然「失聯」2個小時，事後還傳送「老公，那個好痛」給男方，憤而決定報警並提告。陳男一審被判處3年6個月，他不滿提出上訴，但日前被台中高分院合議庭駁回。

▲小美第一次和男友見面，就瞞著母親與對方發生性關係。（示意圖／123RF，與本文當事人無關。）

判決書中指出，小美2020年10月間透過交友軟體結識陳男，兩人很快就成為男女朋友，並在同年11月間相約首次碰面；小美的母親為了確保女兒的安全，特地詢問陳男的姓名、電話，還陪同前往百貨公司逛街，沒想到卻意外透過手機定位發現女兒在同一個地點停留將近1、2個小時，打電話也聯絡不上，於是急忙通知丈夫幫忙找人，直到下午1時許才終於撥通女兒的電話。

更讓小美母親無法接受的是，女兒事後透過手機傳送「老公，那個好痛」、「你會介意我沒流血嗎」等訊息給陳男，這才驚覺女兒在當天失聯的那段時間裡，已經與陳男發生性關係，氣得決定報警，並驗傷提告。

起初，小美為了袒護男友，否認發生性關係，甚至拒絕驗傷，後來才坦承，因為陳男說如果發生性關係，就同意娶她，這才答應。然而，小美出庭時又改口聲稱兩人沒有發生性關係，是她將保險套內的精液抹在自己的私處，認為「懷孕就可以離開家了」。

雖然陳男也附和小美的說詞，辯稱不知道女友的實際年齡，也否認發生性關係，但一審法官考量到女方是為了男方才會翻供，最終還是依對未滿14歲之女子為性交罪，判處3年6個月有期徒刑。

陳男不滿提出上訴。台中高分院合議庭認為，小美的雙親曾打電話質問陳男為什麼要這麼做，談話間多次提及「你明知道她只有13歲」，他也回答「我知道」，顯然與先前的說詞不符，不足以採信，最終維持一審判決，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。