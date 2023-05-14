女生說話1腔調受歡迎？她講電話「喊幫吹吹」卻吃鱉　結局讓人哭了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

用娃娃音真的會比較受歡迎？一名女網友透露，日前看同事在交友軟體上找到男友，於是也想要嘗試，之後很快就遇到對象。由於她沒有網戀經驗，聽說男生都喜歡會娃娃音和撒嬌的女生，於是她就硬裝了比較嗲的聲音，沒想到意外說錯話，嚇得對方急忙落跑，讓她相當失落。

原PO在Dcard發文透露，前陣子和同事聊天，得知對方是在交友軟體上面認識男友的，於是她也下載看看。使用一陣子後也遇到聊得來的對象，由於男方沒有戀愛經驗，她為了拉近彼此距離，就提出講電話要求，「聽人家說男生好像比較吃娃娃音和撒嬌，於是當天聊天的時候，我就硬裝了娃娃音」，沒想到卻意外吃鱉。

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原PO透露，當時一開頭她就撒嬌問，「今天上班會累累嗎？」男方也跟著話題抱怨「好累，用電腦肩膀超痠」，她聽到後本想說要幫忙搥肩，結果因為裝娃娃音，不小心說成「那我幫你吹吹」，嚇得對方急忙找藉口掛電話，之後也沒有後續了。她為此感到灰心，不知道該如何找到另一半，也好奇「男生真的會比較喜歡娃娃音嗎？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

不少人看到後都建議，「比起喜歡娃娃音，現在男生更討厭做作的人吧，所以不用裝，正常聊天就好」、「超爆笑的，做自己就好，裝得不像自己其實很撇扭，久了對方也會覺得怪怪的」、「雖然不是故意的，不過我看完狂笑，我覺得你就安心做自己就好了，談戀愛基本是要能做自己」、「如果對方喜歡妳裝出來的樣子，那妳要裝一輩子嗎？在一起也會過得很辛苦吧，找個能接受原本自己的人會比較好」。

也有人指出，「身為一個男性，我很討厭娃娃音欸，天生的不算我可以體諒」、「自然一點吧，喜歡撒嬌那也是偶爾來一下就好，每次都撒嬌，真的不必要，疊字有時候用一下還可以，過多真的不用了，好假」、「我原本以為男生都愛這種娃娃音的，不過我身邊認識的男性反而都不太喜歡，有的甚至討厭，也好奇原本聲音不難聽，幹嘛特地裝娃娃音」、「裝娃娃音不行耶」。