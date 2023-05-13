葡萄牙國會通過安樂死合法化！　最快今秋上路

▲ 葡萄牙國會。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

安樂死議題多年來在天主教國家葡萄牙引發嚴重分歧，國會12日通過允許合法安樂死的法案，終於結束多年爭論，預計在今年秋季上路，但不適用於外國人。

根據《衛報》，這項法案規定，18歲以上國民及合法居民若患有絕症，承受「長久」（lasting）且「難以忍受」（unbearable）的痛苦，將可申請安樂死，除非精神狀況不允許他做出這項決定，且不適用於為尋求安樂死而入境葡萄牙的外國人。

安樂死在葡萄牙飽受爭議，總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）身為虔誠天主教徒，強烈反對這項法案。國會過去3年內4度通過法案，每每都因德索薩的反對被退回，接受違憲審查，但最終版本12日獲得執政的社會黨支持，得以通過。

德索薩曾以「概念不明確」為由退回法案，後來又稱描述絕症的措辭矛盾，需要釐清。新版本的法案規定，僅有病患因身體殘疾而無法進行醫療輔助自殺的情況下，才允許實施安樂死。

德索薩有一周時間頒布法案，據當地媒體報導，法案將於今年秋季生效。力推安樂死合法化的社會黨議員莫雷拉（Isabel Moreira）向《法新社》表示，「我們終於結束一場漫長的鬥爭。」

然而，距離爭議落幕恐怕還很遠。支持安樂死組職Right To Die with Dignity成員桑托斯（Paulo Santos）警告，可能有大量醫師以道德因素反對，甚至引發更強烈的抵制。反對者則表示，對於法案未舉行公投感到遺憾，希望再次送回憲法法院審查。