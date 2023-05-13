日旅館揭密奧客「偷備品終極手法」！　還有人搬走整台電視

▲曾有飯店工作人員遇到房客企圖將房內電視帶走。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

許多人出外旅遊住飯店時，都習慣會將房內的備品帶走，然而除了常見的牙刷、浴帽、茶包等，有些人在退房時竟然會將電視遙控器、吹風機等物品也帶走，日本甚至有旅館曾經抓到房客在退房時企圖直接把電視打包帶走，而這些順手牽羊的壞習慣也讓旅遊業不堪其擾。

根據《朝日電視台》報導，日本知名溫泉度假旅館「箱根藍瑠」的經理渡邊健表示，經常有房客會將毛巾、吹風機、浴衣或是電視遙控器帶走，正好在受訪當天上午，就有工作人員通報稱，房間內的磨砂膏整罐被拿走。不僅如此，還會有房客特地拿空罐來打包沐浴乳或洗髮精，把房內提供的備品擠光，只留下空瓶。

▲日本旅館經理透露，有房客會帶空瓶來打包房內備品。（示意圖／CFP）



箱根藍瑠因為不堪其擾，因此取消在旅館內大浴場提供免費沐浴乳與化妝水的服務，改為僅在客房內提供，並且在入住時請櫃檯特地提醒房客不要將這些備品帶走，但是仍然難以阻止類似情況發生。

一名在東京某旅館工作的匿名人士指出，自己就曾遇過超誇張的順手牽羊行為。一名房客在退房時聲稱自己的行李太多，要工作人員幫忙搬，然而員工到房內後，卻發現一個可疑的大型紙箱。正當他疑惑紙箱內是放了什麼時，卻突然發現本來應該在電視櫃上的電視已然消失。

雖然不想懷疑客人，但是打開紙箱後的確在裡面發現一台電視。對此，房客卻堅稱這不是旅館的電視，而是他自己買的新電視，至於房內原本的電視則是「本來就沒看到」。工作人員最後花了超過1小時的時間，才成功說服奧客留下電視。