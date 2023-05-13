酒駕被通緝　天兵男冒充72歲父親騙警...還瞎扯：我有整型！

▲桃園警方與環境保護局及監理站組成聯合稽查小組，取締改裝噪音車勤務。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

47歲陳姓男子歲因所騎機車排氣管聲響過大遭警方攔查，在身分核對時，竟冒用72歲父親身分，員警見其外容貌與資料相差極大，且應該未滿50歲，他辯稱臉部有做過微整型，員警直察陳男報稱他人身分，經詳細盤查發現陳男因涉及酒駕案件應入監執行5個月，但他希望被警察逮到前，先賺一些錢，沒想到會遇到警察攔檢。

▲▼陳姓男子遭攔查竟假冒父親身份被識破，再追出酒駕不能安全駕駛被通緝依法解送歸案。（圖／桃園警分局提供）



桃園警察分局與環境保護局及桃園監理站組成聯合稽查小組，於昨日20時至22時共同執行取締改裝噪音車勤務，共攔查大型重型機車1輛、普通重型機車14輛，經檢測有8輛（大型重型機車1輛、普通重型機車7輛）排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單，警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方與環保人員將持續聯合強力執行稽查取締勤務，請勿以身試法，以免得不償失。

中路所員警陳柏宏於桃園區三民路攔查噪音車輛時，發現陳姓騎士排氣管聲響過大，立即進行攔查，於身分核對時，他自報生日為41年次(72歲)，員警見其外表年齡未足50歲，且容貌與資料相差極大，他辯稱臉部有做過微整型，且近年來發胖了所以有差異，員警質疑該身分為身障人士，陳男又辯稱自己曾做過腳部手術，員警察覺陳男報稱他人身分，立即呼叫警力支援，經詳細盤查發現陳男因涉及酒駕案件應入監執行5個月，但他希望被警察逮到前，先賺一些錢，沒想到會遇到警察攔檢，於是把父親的身分資料報出來，卻立即被員警識破，全案依法解送歸案。