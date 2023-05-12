　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹北市公所怨天坑「假修復」沒通知　新竹縣府回擊：不作為

▲震驚！「竹北天坑」一日填平　縣府正名：工法、材料都不同。（圖／讀者提供）

▲因竹北天坑「假修復」沒有事先通知施工時程，新竹縣府、竹北市公所互相回嗆。（圖／讀者提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣「竹北天坑」昨日悄悄「假修復」回填，今日市公所、里長雙雙證實，事前並未收到縣府或建商通知施工期就已經回填完畢，對於縣府、建商頗有微詞，而縣府稍早也發布新聞稿表示，市公所早在5/10會議就已知情並同意盡速處理，譴責「市公所應作為而不作為」。

十興里毛振福里長今日証實，10日會議上大家的確有共識要進行「假修復」，只是「昨日豐邑的回填動作太快，完全沒事先知會公所、社區和里長」，夾在藍營縣府、綠營公所中里長很為難，委婉的表示「豐邑建設的確欠一個說明。」


事實上，10日的專案小組會議結束後，縣府曾發布新聞稿表示，「有鑑於梅雨季與颱風季將至，一致認為建商應即刻向市公所提假修復莊敬六街的路面，主要在阻止水持續流進原坑洞，讓災害擴大，不代表坍塌原因已確定或狀態已安全，因此假修復回填的坑洞所在路段仍不開放通行，維持封鎖狀態。」

竹北市公所說，日前豐邑建設來函向公所請示道路回填，公所也在 5月8日發函給縣府請示回填許可，但縣府遲遲沒有回文，10日的會議上的確有共識「假修復」，但公所一直沒等到縣府與建商任何一方的通知(時間、日期)，不要說公文，連個知會都沒有。

晚間縣府也發表聲明，8日接到竹北市公所來函請示縣府是否同意豐邑建設所請回填坑洞，10日列入專案小組會議討論，小組專家學者、豐邑公司、竹北市公所均與會討論，會中專案小組委員們一致建議為因應梅雨季到來，應盡快先對坍塌處施以假修復，避免水流入坑洞造成災害擴大，假修復後仍維持封路，不開放通行，公所出席代表課長也同意建商做緊急處理。

工務處說，竹北市公所全程參與會議討論，也知曉盡快假修復的共識，認為應是公所內部訊息傳遞有落差才造成誤解。同時也譴責對方「市公所應作為而不作為，工務處強烈建議市公所得按相關規定向豐邑建商，針對市區道路主管機關權責請求賠償或開罰。縣府與公所一起為民眾安全把關。」

對於天坑問題演變成藍綠營網外互打，社區居民非常無奈表示，作為受災戶社區，會議上沒有居民代表出席，唯一的民代是里長，百姓資訊不對等，更有生命財產不安全感的無奈，假修復工程未事先通知，許多人看到突然填平真的都嚇到了，感到很失望。

▲竹北天坑回填會議紀錄。（圖／讀者提供）

▲竹北天坑回填會議紀錄。（圖／讀者提供）

▲▼會議記錄結論要假修復，但未提到施作時間與相關行政流程。

▲竹北天坑回填會議紀錄。（圖／讀者提供）

►竹北天坑悄悄填平！居民沒被通知超傻眼　縣府：是假修復

►竹科女200萬飆股只拿回零頭　再加碼300萬！好友扮車手求回頭　

►5億蓋納骨塔驗收就漏水！竹市萬餘祖先恐遭殃　一下雨就濕搭搭

►電影監製岳母南寮散步...遭6浪追逐摔死　新竹市府被判國賠269萬

►快訊／曾完攀百岳！新竹縣長「5星秘書」爬飛鳳山突倒下　今晨不治

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
超正空姐「105公分逆天長腿」爭300萬！　鏡頭前淚崩
有高級髮廊「為何還去100剪髮」　過來人分享4大原因
快訊／汐止死亡車禍！女子闖紅燈過馬路　遭轎車撞飛身亡
薩爾達排到爆！神人一招「免出門還打折」　粉絲秒跪
快訊／松山殺子長照悲歌！　母親晚間5萬元交保
快訊／臉書爆嚴重災情！一票苦主崩潰：別亂點
快訊／被盧秀燕轟白目！中捷董事長林良泰請辭獲准

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／汐止死亡車禍！女子闖紅燈過馬路　遭轎車撞飛身亡

快訊／母親節前夕悲歌！北市松山母殺病兒　老母晚間5萬交保

竹北市公所怨天坑「假修復」沒通知　新竹縣府回擊：不作為

快訊／中捷代理董事長林良泰請辭　發文致謝「階段性任務已完成」

快訊／花蓮秀林鄉長王玫瑰涉收賄　遭羈押禁見

吊臂墜軌道仍發車！林淑雅躺車底慘亡　家屬要中捷負民事責任

欠錢還爽玩小琉球...債主撂人追島上　「先毒打再挾持」5惡匪落網

工廠外泡棉冒火舌「烈焰竄2層樓高」　延燒廂型車...整輛燒剩骨架

人都散了搶修員才發現！林淑雅躺車底49分鐘亡　中捷這樣回應

獨／2000萬勞斯萊斯Ghost被撞！喜美慘A左車頭　驚人維修費曝光

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

中捷公布影像

李光洙遭劉在錫拷問：幹嘛逼我　金宇彬拿手機「秒掛電話」XD

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸　乘客嚇壞趴地(更)

快訊／汐止死亡車禍！女子闖紅燈過馬路　遭轎車撞飛身亡

快訊／母親節前夕悲歌！北市松山母殺病兒　老母晚間5萬交保

竹北市公所怨天坑「假修復」沒通知　新竹縣府回擊：不作為

快訊／中捷代理董事長林良泰請辭　發文致謝「階段性任務已完成」

快訊／花蓮秀林鄉長王玫瑰涉收賄　遭羈押禁見

吊臂墜軌道仍發車！林淑雅躺車底慘亡　家屬要中捷負民事責任

欠錢還爽玩小琉球...債主撂人追島上　「先毒打再挾持」5惡匪落網

工廠外泡棉冒火舌「烈焰竄2層樓高」　延燒廂型車...整輛燒剩骨架

人都散了搶修員才發現！林淑雅躺車底49分鐘亡　中捷這樣回應

獨／2000萬勞斯萊斯Ghost被撞！喜美慘A左車頭　驚人維修費曝光

Skoda「新一代Superb、Kodiaq」實車首度曝光！最快今年秋季登場

快訊／《一字千金》文字學大師許學仁病逝　享壽71歲

4名小球員打滿5點　澎湖文澳國小桌球隊驚險晉級

美媒狠酸太陽本季「史詩級失敗」　CP3、主帥去留引關注

媽祖誕辰日二連勝　雲林文昌國小晉級桌球自由盃決賽

《薩爾達傳說：王國之淚》最後能力「藍圖」入手流程　加快遊戲速度

2023豐米全國少年盃足球賽6月登場　預賽允許退場球員再上場

丁寧次子吵要吃龍蝦　她急中生智「媽媽沒這個服務」機會教育

林依晨昔傳老公外帶嫩模　罕見6點反擊：我不卑微，他也不渣！

薔薔首公開美女繼母！曝身世「共有3個媽媽」　爸為帶回她偽造出生證明

重機男攔車拍窗狂嗆聲　「馬桶神器」一吸秒閉嘴

社會熱門新聞

心碎母親節…女童媽聽「妹妹走了」崩潰：我要她回來

林淑雅躺49分亡　中捷：SOP沒檢查車底

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

2.5公噸鐵板掉落奪命！新北掛吊員成人肉夾心慘死

母照顧重病兒40年　疑膠帶封口鼻殺人

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

即／鐵板從天而降砸死工廠員工

花7hrs修復！76行者曝「林淑雅父見傷口反應」

即／台大宿舍墜樓！　26歲女學生宣告不治

即／台大學生宿舍驚傳墜樓！　現場封鎖調查中

2千萬勞斯萊斯被喜美A　維修費曝

25歲美豔人妻色誘仙人跳　他一摩鐵慘被打斷腿

汐止死亡車禍　轎車撞死闖紅燈女子

更多熱門

相關新聞

即／竹北天坑悄悄填平　居民沒被通知超傻眼

即／竹北天坑悄悄填平　居民沒被通知超傻眼

新竹縣「豐采520」工地施工造成「天坑吞特斯拉」意外，事隔16天，竹北天坑於昨日晚間被發現悄悄「回填」完畢，當地里長、竹北市公所表示完全沒被通知。縣府工務處回應，昨日進行的「回填」並不是真的回填，而是為了預防梅雨季節來臨的「假修復」，與真正的回填所用的材料不一樣，也不具有承重性。

特斯拉在陸召回110萬輛車　涉「動能回收」

特斯拉在陸召回110萬輛車　涉「動能回收」

賣未上市「特斯拉概念股」　地下盤商詐1074萬

賣未上市「特斯拉概念股」　地下盤商詐1074萬

Tesla將推Model S Plaid專屬套件

Tesla將推Model S Plaid專屬套件

／竹北天坑原因出爐　特斯拉車損列管

／竹北天坑原因出爐　特斯拉車損列管

關鍵字：

天坑特斯拉豐邑豐采520

讀者迴響

熱門新聞

林依晨傳「協議離婚中」！　8年婚姻告急經紀人回應了

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺

心碎母親節…女童媽聽「妹妹走了」崩潰：我要她回來

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

女星玩德州撲克成「決賽桌唯一女生」！

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

最疼老婆的3星座男！Top 1浪漫又體貼

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

林淑雅躺49分亡　中捷：SOP沒檢查車底

麻古「1飲品買1送1」連喝3天

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

泌尿醫曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降31%

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

更多

最夯影音

更多
車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓
中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面