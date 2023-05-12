竹北市公所怨天坑「假修復」沒通知　新竹縣府回擊：不作為

▲因竹北天坑「假修復」沒有事先通知施工時程，新竹縣府、竹北市公所互相回嗆。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣「竹北天坑」昨日悄悄「假修復」回填，今日市公所、里長雙雙證實，事前並未收到縣府或建商通知施工期就已經回填完畢，對於縣府、建商頗有微詞，而縣府稍早也發布新聞稿表示，市公所早在5/10會議就已知情並同意盡速處理，譴責「市公所應作為而不作為」。

十興里毛振福里長今日証實，10日會議上大家的確有共識要進行「假修復」，只是「昨日豐邑的回填動作太快，完全沒事先知會公所、社區和里長」，夾在藍營縣府、綠營公所中里長很為難，委婉的表示「豐邑建設的確欠一個說明。」



事實上，10日的專案小組會議結束後，縣府曾發布新聞稿表示，「有鑑於梅雨季與颱風季將至，一致認為建商應即刻向市公所提假修復莊敬六街的路面，主要在阻止水持續流進原坑洞，讓災害擴大，不代表坍塌原因已確定或狀態已安全，因此假修復回填的坑洞所在路段仍不開放通行，維持封鎖狀態。」

竹北市公所說，日前豐邑建設來函向公所請示道路回填，公所也在 5月8日發函給縣府請示回填許可，但縣府遲遲沒有回文，10日的會議上的確有共識「假修復」，但公所一直沒等到縣府與建商任何一方的通知(時間、日期)，不要說公文，連個知會都沒有。

晚間縣府也發表聲明，8日接到竹北市公所來函請示縣府是否同意豐邑建設所請回填坑洞，10日列入專案小組會議討論，小組專家學者、豐邑公司、竹北市公所均與會討論，會中專案小組委員們一致建議為因應梅雨季到來，應盡快先對坍塌處施以假修復，避免水流入坑洞造成災害擴大，假修復後仍維持封路，不開放通行，公所出席代表課長也同意建商做緊急處理。

工務處說，竹北市公所全程參與會議討論，也知曉盡快假修復的共識，認為應是公所內部訊息傳遞有落差才造成誤解。同時也譴責對方「市公所應作為而不作為，工務處強烈建議市公所得按相關規定向豐邑建商，針對市區道路主管機關權責請求賠償或開罰。縣府與公所一起為民眾安全把關。」

對於天坑問題演變成藍綠營網外互打，社區居民非常無奈表示，作為受災戶社區，會議上沒有居民代表出席，唯一的民代是里長，百姓資訊不對等，更有生命財產不安全感的無奈，假修復工程未事先通知，許多人看到突然填平真的都嚇到了，感到很失望。

▲▼會議記錄結論要假修復，但未提到施作時間與相關行政流程。